Caldo record in arrivo, 72 ore roventi: città verso i 37 gradi

L’anticiclone subtropicale spinge le temperature oltre le medie stagionali: picco tra martedì e mercoledì, poi lieve calo al Centro-Nord.

L’Italia entra nella fase più intensa della nuova ondata di caldo. L’anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull’Europa e nelle prossime 72 ore porterà condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in ulteriore aumento su gran parte del Paese. Il caldo sarà più evidente al Nord e su parte del Centro, dove i valori potranno raggiungere livelli tipici di piena estate.

L’anomalia termica sarà marcata soprattutto sulle regioni settentrionali, con punte superiori ai 36°C e possibili picchi locali fino a 37°C tra Lombardia, Piemonte ed Emilia. Città come Milano, Lodi, Pavia, Bologna e alcune aree della Pianura Padana potranno registrare le temperature più elevate. Più caldo della norma anche in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e Campania, con massime spesso comprese tra 32 e 34°C.

La giornata di lunedì segnerà un primo rialzo, con valori fino a 33-34°C al Nord e intorno ai 32-33°C al Centro. Martedì il caldo si intensificherà ulteriormente: al Nord si potranno toccare i 35-36°C, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4200 metri sulle Alpi e anche oltre sull’Appennino centrale.

Il picco è atteso mercoledì, quando il Nordovest e parte della Pianura Padana potranno vivere la giornata più calda della settimana. In montagna il rialzo termico sarà evidente, con valori molto elevati anche a quote alpine e zero termico vicino ai 4000 metri, segnale di una massa d’aria particolarmente calda per il periodo.

Da giovedì sono attese infiltrazioni di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Le temperature dovrebbero ridimensionarsi, soprattutto al Centro-Nord, pur restando elevate e localmente ancora sui 33-34°C. Il calo potrà essere accompagnato da maggiore instabilità sulle Alpi orientali e, in seguito, da qualche temporale di calore.

Il caldo, dunque, non sparirà subito: perderà intensità, ma resterà protagonista almeno fino alla seconda parte della settimana, con un clima pienamente estivo e valori ancora sopra la media.