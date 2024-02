Cambia il Codice della Strada: Multe Ridotte per Chi Usa il Cellulare e Auto Più Potenti ai Neopaten

Una serie di cambiamenti significativi si profilano nel Codice della Strada, con l'introduzione di un tetto massimo per le multe e nuove regole per i neopatentati.

Per quanto riguarda i neopatentati, un emendamento alla riforma del Codice della Strada, approvato in commissione Trasporti alla Camera, permetterà loro di guidare auto più potenti già nei primi tre anni dal rilascio della patente. Secondo il nuovo emendamento, sarà vietata la guida di autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e di autovetture con una potenza massima di 105 kW nei primi tre anni di patente. Questa modifica si discosta dalle disposizioni attuali, che impongono limiti più rigidi di 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e 70 kW/h per le autovetture.

Per quanto riguarda le multe, il nuovo Codice della Strada stabilisce che le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida oscilleranno tra un minimo di 250 euro e un massimo di mille euro. Questa revisione, proposta da un emendamento approvato in Commissione Trasporti della Camera, riduce l'importo rispetto al testo originario del ddl di riforma del Codice, che prevedeva sanzioni da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.697 euro.

Inoltre, viene alleggerita la penalità per i recidivi, con le multe che passeranno da una forbice compresa tra 644 e 2.588 euro a una che va da 350 a 1.400 euro. Tuttavia, rimane la possibilità di sospensione della patente.

Un'altra importante modifica riguarda il tetto massimo degli interessi sulle multe, limitandone la maggiorazione al 60% dell'importo della sanzione. Questa proposta, approvata in commissione Trasporti alla Camera, mira a garantire maggiore giustizia ed equità per i cittadini.

Maurizio Lupi, promotore di una delle modifiche, ha sottolineato che l'obiettivo è garantire che le multe siano un elemento educativo piuttosto che una tassa, proponendo di aumentare il numero di punti tolti dalla patente come misura educativa.