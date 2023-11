Cambiare o rifoderare sella moto: una guida pratica

La sella è uno degli elementi della moto che coniuga una funziona pratica ad una di carattere estetico. Da un lato, infatti, funge da supporto ergonomico a tutti gli effetti, con il compito di attutire le sollecitazioni meccaniche che possono scaturire dalle irregolarità del fondo stradale, nonché dalla postura assunta durante la guida. Dall'altro, è parte integrante del design del mezzo, e contribuisce a definirne il carattere e lo stile.

Durante l'utilizzo della moto, la sella viene sottoposta a vari tipi di stress che, alla lunga, possono provocare una deformazione più o meno marcata della conformazione originaria; in aggiunta, la costante esposizione agli agenti atmosferici tende a deteriorare il rivestimento esterno, tanto quanto il contatto con gli indumenti indossati dal motociclista. Insomma, a lungo andare la sella tende a perdere le proprie caratteristiche originali ed è necessario cambiarla o, a limite, rifoderarla. Vediamo, di seguito, come cambiare o rifoderare la sella della propria moto.

Sostituire la fodera della sella

La prima cosa da fare per rifoderare la sella è scegliere la fodera o il rivestimento da applicare in luogo di quello di serie; oltre alle valutazioni estetiche, è necessario individuare un modello compatibile con le dimensioni e la conformazione della sella della propria moto, nonché in linea con lo stile della livrea. In commercio ci sono tantissimi rivestimenti, anche di qualità professionale, facilmente reperibili presso rivenditori specializzati, anche online come, ad esempio, omniaracing.net. In linea di principio, è bene optare per prodotti di qualità, realizzati con materiali robusti e resistenti, in grado di garantire non solo una lunga durata nel tempo ma - specie per i rider amanti dei percorsi sportivi e offroad - un buon grip durante la guida.

Una volta trovato il rivestimento di proprio gradimento, si può procere all'applicazione sulla sella originale. La cover va rimossa con cura, dal momento che - solitamente - il rivestimento è fissato all'anima della sella mediante una serie di graffette. Queste possono essere svincolate servendosi di una pinza o un oggetto appuntito; tolto il coprisella di serie, si può applicare quello aftermarket acquistato allo scopo. I prodotti di questo tipo non richiedono lavoro di 'tappezzeria', ossia non vanno fissati in posizione con pinzatrice e graffette ma hanno sono dotati di una fascia elastica o adesiva.

Montare una sella nuova

Qualora la sella abbia subito danni o, a causa dell'usura, un'evidente deformazione, è possibile sostituirla. Anche in tal caso, la prima cosa da fare è scegliere il nuovo supporto; il primo parametro da tenere in considerazione è quello strettamente tecnico: la sella deve avere dimensioni conformi all'alloggiamento di cui è dotata la moto. Prima dell'acquisto, è bene quindi verificare se l'accessorio è compatibile con gli agganci presenti nella 'culla' che accoglie la sella.

Ma come scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze? Dipende dal risultato che si vuole ottenere con questo piccolo accorgimento. Chi non vuole stravolgere l'ergonomia del mezzo, può optare per un modello molto simile - o identico - a quello da sostituire; in alternativa, si può scegliere una sella più 'accogliente', che sostenga meglio la zona lombare e renda meno faticosi i viaggi più lunghi. A tal riguardo, le selle con imbottitura in lattice o memory foam sono certamente le più indicate, in quanto garantiscono un sostegno adeguato resistendo alla deformazione anche a fronte di un utilizzo prolungato.

Per quanto riguardo il 'montaggio', si tratta di un procedimento estremamente semplice, che può essere effettuato in completa autonomia. Le selle sono vincolate ai supporti sottostanti mediante dispositivi di fissaggio meccanico a incastro; pertanto, è sufficiente una leggera trazione per smontare la sella e una semplice pressione per assemblare il supporto sostitutivo. Ciò nonostante, è consigliabile che la sella nuova sia ben ancorata alla propria sede, per evitare problemi durante la marcia su strada.