Camera approva definitivamente il decreto fiscale: ecco tutte le novità su tasse e bonus

Dal rinvio delle imposte alle misure per le partite IVA, le novità del decreto fiscale approvato dalla Camera e arricchito al Senato.

Il decreto fiscale ha ottenuto l'approvazione definitiva dalla Camera dei deputati con 151 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astenuti, dando il via libera a numerose misure economiche destinate a sostenere famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche. Tra le misure più rilevanti, figurano il rifinanziamento dell'Ape sociale, fondi per il Giubileo di Roma e interventi per il programma RFI e il servizio civile universale. Il testo, originariamente incentrato su questioni fiscali, è stato arricchito al Senato con numerosi emendamenti, trasformandosi in un vero e proprio "omnibus".

Una delle novità più attese è il rinvio a gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA con ricavi inferiori a 170.000 euro, con possibilità di rateizzazione. Un altro importante cambiamento riguarda l’innalzamento della dote del 2xmille per i partiti politici, che salirà fino a circa 30 milioni di euro. Non sono mancate modifiche, tra cui il rinvio del pagamento delle imposte per le partite IVA e l'innalzamento dei fondi destinati ai partiti politici.

Il decreto è stato arricchito con altre disposizioni che riguardano, ad esempio, il concordato preventivo, il quale verrà riaperto con una finestra che si chiuderà il 12 dicembre. Inoltre, è stato previsto un bonus Natale ampliato, che estende il beneficio a tutti i lavoratori con figli a carico e singoli con redditi fino a 28.000 euro. Questo provvedimento coinvolgerà circa 4,5 milioni di persone, a fronte degli 1,1 milioni iniziali previsti.

Per le partite IVA, oltre alla possibilità di rateizzare l'acconto delle imposte, è stato introdotto un importante rinvio per i contributi assistenziali e previdenziali. Il governo, inoltre, ha previsto l'introduzione del payback farmaceutico, con una revisione del sistema di ripartizione delle risorse per le Regioni. A favore delle imprese, il decreto include anche il rafforzamento della dotazione patrimoniale della neocostituita Autostrade dello Stato.

Tra le altre misure, il decreto include anche il potenziamento delle risorse per il 2xmille, con un incremento di 4,6 milioni di euro per il 2024. Nonostante le richieste di modifica, non è stata confermata la riforma complessiva del finanziamento ai partiti e il superamento del tetto 5x1000 per le Onlus.

Questo decreto fiscale rappresenta un insieme di misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle amministrazioni locali, cercando di alleggerire la pressione fiscale su una parte significativa dei cittadini italiani, mentre al contempo destina ingenti risorse a importanti progetti infrastrutturali e sociali.