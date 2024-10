Camionista si salva dall'incendio: Tir carico di latte distrutto in autostrada

Autostrada bloccata tra Val Vibrata e San Benedetto per ore a causa dell'incendio di un autoarticolato, gravi disagi al traffico.

Un Tir carico di latte è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva la A14, causando il blocco della carreggiata nord tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, quando il mezzo, destinato al trasporto di latte in bottiglie di plastica, ha preso fuoco. Le fiamme, divampate nel vano motore, si sono propagate rapidamente, distruggendo la cabina e parte del carico. Fortunatamente, l’autista è riuscito a evitare il peggio: appena ha notato l'incendio, ha accostato il camion sulla corsia di emergenza, abbandonando il veicolo prima che fosse completamente avvolto dal fuoco.

Immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, con due mezzi e un’autobotte inviata dal comando provinciale di Teramo. L’incendio è stato domato, ma i danni al veicolo sono stati ingenti. Per tutta la durata dell’intervento, la carreggiata nord dell’autostrada è rimasta operativa solo su una corsia, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Le forze dell’ordine, tra cui la polizia autostradale di Città Sant'Angelo e Giulianova, insieme al personale di Autostrade per l'Italia, hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell'area e la gestione del traffico, cercando di limitare i disagi. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un guasto meccanico che ha innescato le fiamme nel vano motore.

Nonostante l'incidente, non si registrano feriti. L'episodio ha però causato gravi disagi, con lunghe file sulla carreggiata nord che si sono protratte fino a tarda serata. Per i conducenti coinvolti nelle code, si consiglia di prestare attenzione e monitorare gli aggiornamenti del traffico per evitare ulteriori problemi.

In situazioni simili, la rapidità dell'intervento da parte del conducente è stata fondamentale per prevenire conseguenze peggiori.