Cane Ayrton scopre 4 kg di cocaina e 42mila euro in contanti: arrestato giovane straniero

Durante uno dei consueti controlli lungo l'autostrada A14, nei pressi del casello di Pescara Nord, la Polstrada ha fermato un'auto guidata da un giovane straniero di 25 anni, senza precedenti penali, ma visibilmente nervoso. Approfondendo l'ispezione con l'ausilio di Ayrton, il cane antidroga della squadra cinofili della questura, gli agenti hanno scoperto quattro chilogrammi di cocaina e 42mila euro in contanti nascosti in un vano appositamente creato nell'abitacolo.

La droga, il denaro e l'auto sono stati immediatamente sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di San Donato, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per fare luce su eventuali complici o ulteriori collegamenti illeciti.