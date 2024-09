Cane legato sul pickup: polemiche a Campovalano

Un video choc pubblicato sui social ha scatenato una bufera sulla vicenda di un cane legato con una corda al collo sul cassone di un furgone a Campovalano.

Un pastore locale è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che un video lo ritrae mentre trasporta il suo cane in queste condizioni. Le immagini, che hanno rapidamente fatto il giro dei social network, mostrano chiaramente la corda stretta al collo dell'animale, suscitando indignazione e preoccupazione.

Dalla denuncia alla controdenuncia

L'autore del video, che ha presentato la denuncia ai carabinieri, ha raccontato di aver assistito alla scena e di non aver potuto fare a meno di intervenire. Il pastore, dal canto suo, si è difeso dalle accuse, sostenendo di aver agito in buona fede e di non aver mai intenzionato di far del male al suo animale. L'uomo ha presentato a sua volta una denuncia per diffamazione nei confronti dell'autore del video.

Le indagini sono in corso

I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per accertare le responsabilità e chiarire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, la vicenda ha acceso un dibattito sulla tutela degli animali e sulla necessità di educare al rispetto per i nostri amici a quattro zampe.

L'importanza della denuncia

Casi come questo dimostrano l'importanza di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento sugli animali. Grazie alla prontezza di chi ha segnalato l'accaduto, le autorità sono potute intervenire e avviare le indagini necessarie.