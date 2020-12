Cane rinchiuso e abbandonato in un recinto senza cibo, denunciato proprietario

I militari del Nucleo Cites del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara hanno proceduto a Silvi (Teramo) al sequestro di un cane 'Labrador Retriever', abbandonato in un terreno di proprietà della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. occupato abusivamente da un quarantenne risultato proprietario dell'animale.

I militari hanno trovato il cane in stato di forte deperimento fisico, privo di qualsiasi riparo dalle intemperie, all'interno di una recinzione su un terreno dove era accatastato materiale di vario genere.

Risaliti, attraverso il microchip, al proprietario del cane, hanno contattato il personale medico-veterinario dell'Asl di Teramo per un'ulteriore valutazione delle condizioni fisiche dell'animale. Confermate dai sanitari le precarie condizioni del Labrador, i Forestali del Cites hanno sequestrato il cane per consegnarlo poi a un'associazione per le necessarie cure e il successivo affidamento a chi possa accudirlo. "Il precedente proprietario del cane - ha dichiarato il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara - è stato deferito alla Procura di Teramo per il reato di abbandono di animale e ora rischia l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.000 euro".