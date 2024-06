Canile di Sulmona Sequestrato: Irregolarità e Trasferimento di 99 Cani

Il canile comunale di Sulmona, situato in località Noce Mattei, è stato sequestrato dai carabinieri forestali e dal Cites di Pescara a causa di gravi irregolarità. La struttura, non iscritta nell'albo regionale, è stata oggetto di denunce già lo scorso anno durante la fase di istruzione della gara per la gestione pluriennale.

Nonostante i lavori di adeguamento iniziati ad aprile, che includono la demolizione di box abusivi, l'innalzamento delle recinzioni e il ripristino degli ambulatori, il Comune di Sulmona non ha ancora risolto tutte le irregolarità. Gli interventi previsti comprendono anche la realizzazione di un'area per lo sgambamento e una zona per l'isolamento dei cani in ingresso, malati o con problemi di gestione.

Il sequestro amministrativo, coordinato dal vicesindaco Sergio Berardi, è avvenuto dopo un controllo dettagliato delle schede dei cani, delle condizioni della struttura e della documentazione dei gestori. Ora, la Asl dovrà convalidare il decreto, e nei prossimi giorni i 99 cani ospitati verranno probabilmente trasferiti in un'altra struttura, in attesa che il canile comunale venga messo a norma.