Cantieri e chiusure stradali: tutte le novità su strade, gallerie e autostrade

Autostrade e strade chiuse per lavori in corso fino al 4 novembre. Disagi e deviazioni su A14, A24, A25 e strade statali.

Con la fine dell'estate, le principali società di gestione stradale, tra cui Anas e Autostrade per l'Italia, hanno riaperto i cantieri dal 3 settembre. I lavori proseguiranno senza sosta fino alla sospensione prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. In particolare, sono stati avviati nove cantieri che, oltre a rallentare il traffico, potrebbero generare code e disagi. Sull’A14, le operazioni vengono eseguite tramite lo scambio di carreggiata, limitando la viabilità a una sola corsia. In alcuni casi, potrebbe essere aperta una corsia aggiuntiva per alleviare il traffico più intenso.

Anche sulle autostrade A24 (Roma-L'Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), gestite da Strada dei Parchi, sono in corso lavori che influenzano la viabilità. In tempo reale è possibile controllare lo stato dei cantieri sul sito della società per evitare spiacevoli sorprese.

Statale 80 del Gran Sasso

L'Anas ha annunciato la chiusura della Statale 80 del Gran Sasso d'Italia, dal chilometro 60.650 al chilometro 61.350, a partire dalle 6:00 del 16 settembre fino alle 18:00 del 6 dicembre. Si tratta di interventi di manutenzione necessari che richiederanno la chiusura completa del tratto interessato.

Autostrada A14 Bologna-Taranto

Per quanto riguarda l’autostrada A14, i lavori di manutenzione si concentrano sulle barriere di sicurezza. Di seguito le chiusure previste:

Termoli Molise : dalle 22:00 dell'8 ottobre alle 6:00 del 9 ottobre, chiusa la stazione sia in entrata che in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Poggio Imperiale o Vasto sud .

: dalle 22:00 dell'8 ottobre alle 6:00 del 9 ottobre, chiusa la stazione sia in entrata che in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di o . Viadotto Riovivo : dalle 22:00 dell'11 ottobre alle 6:00 del 12 ottobre, installazione di una deviazione di carreggiata, con conseguente chiusura dell'area di servizio Riovivo est tra Termoli e Vasto sud in direzione Pescara .

: dalle 22:00 dell'11 ottobre alle 6:00 del 12 ottobre, installazione di una deviazione di carreggiata, con conseguente chiusura dell'area di servizio tra e in direzione . Pescara nord Città Sant'Angelo: sempre dalle 22:00 dell'11 ottobre alle 6:00 del 12 ottobre, sarà chiusa la stazione in entrambe le direzioni. In alternativa, si potrà utilizzare l’uscita di Atri Pineto verso Ancona/Bologna o Pescara ovest Chieti per la direzione Bari.

Viabilità limitata su statale 656 viadotto San Martino

Anas segnala rallentamenti sulla statale 656 a causa dei lavori di manutenzione sui piloni del viadotto San Martino. Il traffico è limitato ai mezzi con un peso inferiore a 7,5 tonnellate. Per chi viaggia verso Chieti Scalo o Francavilla, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi, come via Colonnetta.

Statale 16 Costa dei Trabocchi

Sulla statale 16, il traffico è regolato da un senso unico alternato a causa dei lavori di riparazione dei ponti nei pressi delle località La Foce e Cavalluccio, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia. I semafori temporanei gestiscono il flusso di veicoli, ma potrebbero comunque crearsi rallentamenti significativi.

Le opere in corso, specialmente sull'A14, stanno spingendo molti autotrasportatori a deviare sulla statale costiera, causando ingorghi in vari punti critici. Gli incroci e gli svincoli su questa arteria sono particolarmente colpiti dall'aumento del traffico pesante, provocando disagi non solo agli automobilisti, ma anche ai residenti delle aree limitrofe.

Rimborso pedaggi con Cashback

Autostrade per l'Italia ha attivato il nuovo servizio "Cashback con targa", disponibile su tutta la sua rete. Questo sistema semplifica e automatizza il rimborso dei pedaggi per chi ha subito ritardi causati dai cantieri. Anche gli utenti che pagano in contanti o con carte, oltre ai clienti con dispositivi di telepedaggio, possono usufruire di questo servizio. È sufficiente registrarsi sull’app Free To X per ottenere i rimborsi spettanti in modo rapido e diretto.

Il servizio si pone l'obiettivo di offrire una compensazione ai viaggiatori che, a causa dei lavori, hanno subito ritardi significativi. Una misura che cerca di alleggerire il malcontento crescente tra gli automobilisti, spesso costretti a fronteggiare lunghe attese su tratte strategiche come la A14 e le altre autostrade coinvolte dai cantieri.

Conclusioni

L’estensione dei lavori e le conseguenti chiusure stradali, soprattutto su tratti autostradali chiave, continueranno a generare rallentamenti fino alla sospensione temporanea prevista per il ponte di Ognissanti. Le modifiche alla viabilità, seppur necessarie per la manutenzione della rete stradale e autostradale, richiedono la massima attenzione da parte degli automobilisti. Si raccomanda di verificare costantemente gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali di Anas, Autostrade per l'Italia e Strada dei Parchi per evitare ulteriori disagi durante i viaggi.