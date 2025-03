Caos Sanità: Sindaco Assente al Consiglio sulla Sanità, Scoppia la Rissa delle Opposizioni

Durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di L'Aquila dedicata alla sanità locale, l'assenza del sindaco Pierluigi Biondi ha scatenato vivaci proteste da parte delle opposizioni. I consiglieri di minoranza hanno esposto uno striscione con la scritta "Dimissioni" (02:38:00) e un'immagine del sindaco che, durante la campagna elettorale, difendeva l'ospedale San Salvatore.

La seduta, richiesta dal consigliere della Lega Daniele Ferella, ha affrontato temi critici come il debito sanitario, l'aumento delle tasse, le cartelle esattoriali per visite non disdette e i numerosi disagi riscontrati nelle ASL locali. Alla riunione erano presenti il manager della ASL Ferdinando Romano, rappresentanti dei sindacati e i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico e Carla Mannetti della Lega.

L'assenza del sindaco Biondi ha sollevato interrogativi sulla sua gestione delle problematiche sanitarie cittadine. Le opposizioni sostengono che, in un momento di crisi per la sanità locale, la presenza del primo cittadino sarebbe stata fondamentale per affrontare le criticità e rassicurare la popolazione.​

La situazione sanitaria a L'Aquila è da tempo al centro di dibattiti accesi. I cittadini lamentano lunghe liste d'attesa, carenza di personale medico e infrastrutture obsolete. Questi problemi sono stati ulteriormente aggravati dalla pandemia, che ha messo a dura prova il sistema sanitario locale.​

In questo contesto, l'assenza del sindaco al consiglio straordinario è stata interpretata da molti come un segnale di disinteresse o di incapacità nell'affrontare le emergenze sanitarie che affliggono la città. Le opposizioni chiedono un cambio di rotta e sollecitano misure concrete per migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini.​

La comunità aquilana attende ora risposte chiare e interventi efficaci da parte dell'amministrazione comunale per garantire il diritto alla salute e migliorare la qualità dei servizi sanitari nella città.