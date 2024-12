Caos in piazza Garibaldi: rissa, arresti e auto della polizia danneggiata

Violenta rissa tra giovani nordafricani finisce con due arresti. Spray urticante necessario per fermare 19enni tunisini in stato di ebbrezza, danni alla volante.

Nuovi disordini in piazza Garibaldi, teatro lunedì sera di una violenta rissa tra giovani, culminata con l’intervento di una volante della polizia. Intorno alle 21, gli agenti sono stati allertati per sedare un litigio scoppiato nei pressi di un fast food. Protagonisti dell'episodio due 19enni tunisini, visibilmente in stato di ebbrezza, che si sono opposti con forza al fermo, costringendo gli agenti a utilizzare lo spray al peperoncino per riportare la situazione sotto controllo.

Durante l’arresto, una ragazza ha tentato di impedire il trasferimento dei due giovani, aggravando ulteriormente la tensione. Uno dei fermati ha poi danneggiato l’interno dell’auto di servizio, una Alfa Romeo Tonale di recente immatricolazione, causando danni per alcune migliaia di euro. Una volta giunti in questura, il giovane ha continuato il suo comportamento violento, distruggendo anche alcune suppellettili.

Le conseguenze legali non sono mancate: il primo 19enne è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro giovane e la ragazza sono stati accusati di resistenza.

Il questore Carmine Soriente ha elogiato la professionalità degli agenti intervenuti, sottolineando la gravità dell’accaduto. «Di fronte a una reazione così violenta, i nostri uomini hanno gestito la situazione in modo impeccabile. Tuttavia, la questione della sicurezza richiede il coinvolgimento di tutta la comunità. Il problema della vendita incontrollata di alcolici in città è ormai fuori controllo e va affrontato con urgenza».

L'episodio alimenta il dibattito sulla necessità di una maggiore regolamentazione nelle aree più problematiche della città, dove episodi di violenza sembrano diventare sempre più frequenti, alimentati dal consumo di alcolici e dalla scarsa vigilanza. La piazza, da tempo sotto osservazione per questioni di ordine pubblico, rimane un nodo critico per le forze dell’ordine, che continuano a chiedere misure preventive più incisive.