Capestrano Celebra il Suo Passato Glorioso con l'Inaugurazione di 'Il Guerriero Contemporaneo'

Capestrano, un piccolo borgo incastonato tra le colline abruzzesi, si appresta a celebrare il suo ricco patrimonio storico e artistico con l'inaugurazione di una nuova e affascinante opera contemporanea. Domenica prossima, il 22 ottobre, alle 12:00, la pittoresca piazza del Mercato sarà il palcoscenico per la presentazione della scultura "Il Guerriero Contemporaneo," creata dall'artista Luigi D'Alimonte.

Quest'opera d'arte, finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione Carispaq e commissionata dall'amministrazione locale, è un tributo dichiarato al celebre "Guerriero di Capestrano," una scultura risalente al VI secolo a.C. che fu ritrovata in una necropoli nei pressi dell'antica città di Aufinum, vicino a Capestrano. Questo "Guerriero contemporaneo" è un'interpretazione moderna, realizzata con la raffinata pietra paglierina della Maiella, che si ispira all'originale ma aggiunge un tocco di contemporaneità.

L'artista ha dedicato ben due mesi di lavoro per modellare questa imponente opera alta più di due metri, che mantiene una chiara somiglianza con il reperto archeologico ma si estende verso nuove linee ed espressioni artistiche, conferendole un'elegante ma flessibile connotazione. Particolarmente suggestiva è l'apertura nella parte superiore della scultura, che richiama il concetto dell'amore per il territorio, raffigurando un cuore rovesciato. Inoltre, la reinterpretazione aggiunge un nuovo elemento al braccio sinistro, raffigurato come se fosse un prolungamento della spada, elemento presente nell'originale custodito al Museo archeologico nazionale d'Abruzzo a Chieti.

"Il Guerriero Contemporaneo" verrà collocato nella piazza principale di Capestrano, dove fungerà da sentinella, con un aspetto pacato ed equilibrato, ma al contempo rappresentando un simbolo di difesa e protezione per il borgo. L'inaugurazione di quest'opera d'arte sarà un evento di grande rilevanza, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, insieme al sindaco di Capestrano, Antonio D'Alfonso, e i rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Luigi D'Alimonte, nato a Pescara nel 1967 e attualmente residente a Cugnoli (Pescara), con questa opera d'arte rinnova il legame tra la storia millenaria di Capestrano e la creatività contemporanea, offrendo una nuova prospettiva su uno dei reperti archeologici più iconici dell'Abruzzo.