Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, Santangelo: “Dalla Regione pieno sostegno al Comune

“Su mia proposta, la Giunta Regionale ha deliberato di aderire al Comitato per Pescara Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, impegnandosi a dare il pieno sostegno al Comune della città abruzzese candidata, il cui progetto risulta essere tra i primi cinque finalisti”.

Lo annuncia l’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, e aggiunge:

“La candidatura di Pescara è un’importante occasione per valorizzare la capacità progettuale del territorio abruzzese nella promozione dell’arte contemporanea e per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intera Regione. Se il progetto di Pescara dovesse essere ritenuto il più meritevole, infatti, sarà possibile finanziare attività quali mostre, festival e rassegne, ma si potranno anche riqualificare spazi e aree verdi dedicate alla fruizione dell’arte contemporanea” conclude l’assessore Santangelo.