Capodanno a L’Aquila, musica classica e tradizione con l’Orchestra da Camera

All’Auditorium del Parco torna il Concerto di Capodanno: Rossini, Tchaikovsky e Strauss per celebrare il 2026 nel percorso verso L’Aquila Capitale della Cultura

Torna a L’Aquila il tradizionale Concerto di Capodanno, appuntamento ormai consolidato che raggiunge la 14ª edizione e che aprirà ufficialmente il 2026 giovedì 1 gennaio alle 11.30, nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Parco del Castello.

L’iniziativa è promossa dall’associazione musicale Athena all’interno del cartellone natalizio del Comune dell’Aquila e si inserisce nel più ampio percorso che accompagna la città verso L’Aquila Capitale italiana della cultura. Un evento pensato come augurio musicale al pubblico, capace di coniugare tradizione, qualità artistica e valorizzazione culturale.

Sul palco salirà l’Orchestra da Camera Aquilana, diretta dal maestro Carmine Gaudieri. Il programma è annunciato come brillante e coinvolgente, costruito per accompagnare l’ascoltatore in un percorso tra grandi classici e pagine celebri del repertorio europeo.

La prima parte sarà dedicata alla tradizione italiana ed europea, con musiche di Gioachino Rossini, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Amilcare Ponchielli, di cui sarà eseguita la celebre “Danza delle ore”.

Nella seconda parte spazio ai valzer e alle polke di Johann Strauss II, con brani amatissimi dal pubblico come il Valzer da “Il Pipistrello”, la “Tritsch-Tratsch-Polka”, fino ai tradizionali “Sul bel Danubio blu” e alla celebre “Marcia di Radetzky”.

Il concerto sarà replicato sempre il 1° gennaio alle 18 nel comune di Barisciano, presso l’Auditorium Ana, per coinvolgere anche il territorio del cratere sismico. Ingresso libero per entrambe le esecuzioni.