Capodanno con il sole, ma attenzione alle nebbie

Situazione: Mentre gli ultimi refoli della circolazione fredda che ha portato la neve al Sud fino a bassa quota, persino a Ragusa in Sicilia si allontanano verso l'area balcanica, un possente anticiclone di matrice sub tropicale si va insediando su tutto il Mediterraneo centro occidentale e nel corso dei prossimi giorni si consoliderà ulteriormente spingendo correnti molto miti fin sulla Scandinavia e il Baltico.

L'Europa e tutta l'Italia si preparano dunque a vivere un periodo di tempo stabile caratterizzato dall'assenza di perturbazioni atlantiche e da clima molto mite per il periodo.

Come sempre accade in inverno, l'alta pressione e la stabilità saranno accompagnati da diffuse nebbie e foschie sulle pianure del nord e nelle valli del centro.

In aggiunta dal 2 gennaio infiltrazioni di aria umida da ovest porteranno anche nubi basse e locali pioviggini sulle regioni del medio e alto Tirreno.

Una situazione che potrebbe sbloccarsi solo grazie ad un nuovo affondo di aria fredda che i modelli identificano attorno al periodo 4-6 gennaio.

Intanto vediamo la previsione per il Capodanno e i primi giorni del 2020:Meteo capodanno: Nord nebbie e foschie al mattino in Val padana con locali gelate, sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane.

Qualche innocua nube in Liguria.

Nelle ore centrali più soleggiato ovunque ma in serata tornano a rinforzare nebbie e foschie in pianura.

Centro bel tempo prevalente per tutta la giornata con qualche foschia o banco di nebbia nelle valli interne al primo mattino e nelle ore serali e notturne.

Sud bel tempo prevalente salvo innocua nuvolosità nella prima parte della giornata sulla Sicilia.

Temperature in generale aumento soprattutto nei valori massimi e in particolare sui litorali e in montagna.

Venti ancora tesi settentrionali al Sud, deboli altrove.

Mari, ancora molto mossi i bacini meridionali, poco mossi gli altri mariMeteo primi giorni del 2020: Un'area di alta pressione ben consolidata sul bacino del Mediterraneo continua a portare tempo stabile sull'Italia caratterizzato da foschie e nebbie localmente persistenti anche durante il giorno sulle pianure del nord e localmente anche nelle valli del Centro e da sole prevalente sulle altre zone.

Dal 3 gennaio più nubi lungo l'area tirrenica centro settentrionale, specie in Liguria e in Toscana con qualche locale e debole pioviggine.

Temperature in generale aumento, più sensibile al Centro Nord e in Montagna.

Venti deboli settentrionali.

Mari fino a poco mossi.

Il consolidamento di un'area di alta pressione di matrice sub tropicale sul Mediterraneo porterà alcuni giorni di tempo stabile sull'Italia con clima mite per il periodo.

L'evoluzione di questo anticiclone sarà la diretta conseguenza di un temporaneo potenziamento del vortice polare che raggiungerà il suo picco energetico proprio tra il 1 e il 2 gennaio.