Sante Salvati, 71 anni, "Santino" per gli amici, carabiniere in pensione è morto ieri pomeriggio mentre era intento a pulire la sua cantina che si era allagata durante il nubifragio, l'uomo per la fatica sarebbe stato colto da un malore, a nulla sono serviti i soccorsi.

Il Salvati ha prestato per anni servizio nella Compagnia di Tagliacozzo e in particolare ha fatto parte del Nucleo operativo