Carlo Masci Riconfermato Sindaco al Primo Turno: "Tranquilli, Voglio il Meglio per Pescara"

Carlo Masci si conferma sindaco di Pescara per la seconda volta consecutiva, vincendo al primo turno come cinque anni fa. Con il 50,9% dei voti, Masci ha evitato il ballottaggio, lasciando Carlo Costantini fermo al 34,1%.

"E' un giorno di grande soddisfazione perché in questi anni abbiamo attraversato di tutto, periodi molto difficili e subito molti attacchi. Ai pescaresi dico che possono stare tranquilli perché io amo Pescara e voglio il meglio per questa città", ha dichiarato Masci alle 22:40, quando è giunto al seggio elettorale in pieno centro per celebrare la vittoria con i suoi sostenitori.

Il sindaco ha ricevuto l'abbraccio della sua coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia e Forza Italia in grande crescita. "Grazie, grazie a tutti", ha ripetuto commosso.

Masci guarda già al futuro, alla sfida della Grande Pescara prevista tra tre anni: "Coprirò questo ruolo con orgoglio, sono l'ultimo sindaco di Pescara e non sarò il primo della Grande Pescara". Infine, ha lanciato un appello alla collaborazione con gli avversari, in particolare a Costantini: "Collaboriamo affinché Pescara sia più bella".