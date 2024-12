Carmen Consoli incanta Avezzano: musica autentica contro l'intelligenza artificiale

La cantautrice siciliana emoziona il pubblico nella cattedrale di Avezzano con il nuovo vinile e un omaggio alla tradizione.

Carmen Consoli, soprannominata la "Cantantessa", ha scelto la suggestiva cornice della cattedrale di San Bartolomeo ad Avezzano per presentare in anteprima il suo ultimo progetto discografico, "Terra ca nun senti", in uscita domani per Narciso Records e Warner Music Italia. L’evento, parte del Concerto di Natale organizzato da Harmonia Novissima sotto la direzione artistica di Massimo Coccia, ha offerto una serata di pura emozione, tra suoni, luci e vibrazioni indimenticabili.

La Consoli ha aperto la serata con tre brani intrisi di cultura siciliana: "A curuna", "I pirati a Palermu" e "Rosa canta e cunta", un omaggio alla grande Rosa Balistreri, fonte d’ispirazione per molte sue creazioni. "Suonare qui, in questo luogo così simbolico, è un’esperienza illuminante," ha dichiarato la cantautrice, imbracciando la chitarra e lasciandosi trasportare dalle vibrazioni del pubblico.

Un doppio vinile tra ricordi e omaggi

Il doppio vinile raccoglie momenti indimenticabili del concerto tenuto nel 2023 al Teatro Greco di Siracusa. Durante lo spettacolo, Carmen è stata raggiunta dalla sua band sulle note de "L’ultimo bacio", un tributo eterno a Domenico Modugno. Sul palco, amici e collaboratori di lunga data, come Massimo, Puccio e Valentina, hanno contribuito a creare una performance intensa, con arrangiamenti acustici che hanno unito corde, fiati, archi, batteria e percussioni.

L’acustica eccezionale della cattedrale ha esaltato ogni dettaglio musicale, trasformando persino le piccole imperfezioni in poesia. Il pubblico ha potuto godere di successi intramontabili come "Geisha", "Confusa e felice", "Parole di burro", "Blunotte", "Amore di plastica" e "Il pendio dell’abbandono". Non sono mancati momenti di riflessione, come l’esitazione di Carmen prima di intonare "Buttana di to mà", un brano ispirato ai messaggi dei reclusi, reso ancor più significativo dalla sacralità del luogo.

Un riconoscimento alla carriera

Durante la serata, la Consoli ha ricevuto il premio alla carriera Anna Luce e un omaggio speciale dalla città di Avezzano: "L’abbraccio d’Abruzzo", una preziosa opera realizzata dal maestro orafo Giuliano Montaldi, ispirata alle decorazioni dei raffinati letti in osso ritrovati nel 1936 ad Alba Fucens.

“Nel fare musica ci mettiamo il cuore, altro che intelligenza artificiale,” ha dichiarato l’artista, sottolineando l’importanza della passione e dell’autenticità nel processo creativo. Tra i momenti più intensi della serata, una commovente esecuzione di "Stranizza d’amuri" di Franco Battiato, che ha trovato un inaspettato elogio anche nelle parole del vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro.

La serata si è aperta con l’esibizione del coro gospel diretto da Sherrita Duran, creando un’atmosfera vibrante e partecipata. Per chi si fosse perso questa prima straordinaria esibizione, stasera si replica sempre nella cattedrale di San Bartolomeo, alle ore 20.15. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza musicale unica e autentica.