Carne Non Tracciata, Maxi Multa da 1.500€ al Ristorante nel Parco

Un ristorante ubicato a Pizzoferrato è stato oggetto di un'operazione di controllo da parte dei carabinieri della Tutela Forestale e dei Parchi Nazionali, in collaborazione con i militari della stazione Carabinieri. L'attenzione si è concentrata sui congelatori dell'esercizio, rivelando una situazione preoccupante: ben 8 kg di carne suina di origine incerta erano pronti per essere destinati al consumo dei clienti.

L'operazione di controllo fa parte delle iniziative messe in atto per prevenire la diffusione della peste suina africana (PSA), malattia che ha generato allerta a livello nazionale e internazionale. I controlli non si limitano solo alla carne suina, ma si estendono anche alla carne di cinghiale e ai prodotti derivati.

La tracciabilità della filiera alimentare rappresenta un elemento cruciale in questa situazione, poiché l'Italia ha riscontrato focolai sporadici di peste suina africana. Questa malattia può essere trasmessa non solo tra gli animali, ma anche attraverso i prodotti alimentari di origine suina, soprattutto se la carne non è stata sottoposta ai necessari controlli ufficiali.

Di conseguenza, il titolare del ristorante è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro per la presenza di carne non tracciata nei suoi congelatori. Un monito chiaro che sottolinea l'importanza di seguire le normative e i protocolli per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica.