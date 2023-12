Carrozzeria Abusiva e Discarica Illecita Smantellate dalla Guardia di Finanza: Operai in Nero

Le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza hanno condotto un'operazione volta a smantellare una carrozzeria abusiva con operai in nero e una discarica illecita di rifiuti speciali pericolosi. Nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria e di tutela ambientale, i finanzieri hanno effettuato un attento monitoraggio delle aree prospicienti il fiume Saline, individuando un fabbricato rurale sospetto, dove si osservava da tempo un frequente ingresso ed uscita di diverse autovetture.

Le indagini hanno rivelato che il locale era stato abusivamente trasformato in una carrozzeria, con l'utilizzo di manodopera completamente in nero. In seguito a ciò, sono state comminate le sanzioni amministrative previste e la carrozzeria è stata soggetta a sequestro.

Tuttavia, l'ambientazione all'interno del locale ha stupito i finanzieri, poiché una superficie di circa 1000 mq adiacente alla carrozzeria era interamente coperta da rifiuti speciali pericolosi. All'interno sono stati individuati una cinquantina di veicoli fuori uso, con targhe e senza, chiaramente abbandonati. Di conseguenza, il responsabile è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per reati ambientali e il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.

L'intervento delle Fiamme Gialle, focalizzato sul contrasto alla criminalità economica, non solo ha portato alla chiusura dell'attività abusiva, tutelando gli operatori economici onesti, i cittadini e i lavoratori, ma consentirà anche la successiva bonifica dei rifiuti, salvaguardando l'equilibrio fragile della zona fluviale.

Il Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, attraverso un'attività preventiva di intelligence e controllo economico del territorio, mantiene costantemente alta l'attenzione su aree soggette a particolari vincoli e tutele, preservando le bellezze naturalistiche e intervenendo miratamente contro chi le deturpa per interessi personali.