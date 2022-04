Centinaia di truffe online, sgominata banda in Abruzzo Indagini Cc Montesilvano

Pubblicavano sul web annunci di vendita di vario materiale, dalle automobili fino alle stufe a pellet, di cui non erano in possesso o si fingevano locatori di abitazioni estive, poi incalzavano i gli acquirenti affinché pagassero con sistemi quali carte ricaricabili, alla fine facevano perdere ogni traccia.

I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno sgominato un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe su siti di compravendita online.

Almeno 120 quelle commesse in tutta Italia. Stamani l'esecuzione di cinque misure cautelari personali.

I truffatori, una volta ricevuti i pagamenti dalle vittime, "pulivano" i soldi prelevandoli e spostandoli su altri carte prepagate. Le segnalazioni delle vittime hanno fatto scattare le indagini, dalle quali è emersa l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale finalizzato ad una serie indeterminata di delitti per un volume di affari di diverse decine di migliaia di euro.

In carcere sono finiti un 42enne, un 50enne ed un 31enne, mentre per un 48enne è scattato l'obbligo di dimora e per un 37enne l'obbligo di dimora e di presentazione alla Pg. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, andate avanti a lungo, sono state coordinate dalla Procura di Pescara.