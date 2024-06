Centrodestra Trionfa alle Comunali: Vittorie a Pescara, Montesilvano e Giulianova

Le elezioni comunali nei principali centri abruzzesi confermano il vento favorevole al centrodestra, che vince senza ballottaggio a Pescara, Montesilvano e Giulianova. I candidati di centrosinistra e M5S escono sconfitti al primo turno anche in altre città chiave come Atri, Città Sant'Angelo e Campli.

Come già avvenuto nelle elezioni europee, il centrodestra consolida il suo dominio regionale. A Pescara, Carlo Masci di Forza Italia celebra la sua riconferma con il 50,9% dei voti, superando Carlo Costantini del centrosinistra fermo al 33,9%. La festa è esplosa già nella notte, nonostante manchino ancora pochi seggi da scrutinare. Costantini, sostenuto da una coalizione larga di Pd e M5S, ma senza Azione e Italia Viva, non è riuscito a contrastare l'onda azzurra.

A Montesilvano, il sindaco uscente Ottavio De Martinis ha ottenuto un clamoroso 69,9%, mentre Fabrizio D’Addazio del centrosinistra si è fermato al 30%. Anche a Giulianova, Jwan Costantini della Lega è stato riconfermato con il 61,5%, staccando nettamente Alberta Ortolani del centrosinistra, che ha raccolto solo il 24,4%.

Il centrodestra si è affermato anche in numerosi comuni più piccoli. A Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti di Fratelli d'Italia ha vinto con il 52,6%, mentre a Atri Piergiorgio Ferretti ha trionfato con il 66,7% dei consensi. A Campli, Federico Agostinelli è stato riconfermato con una percentuale tra il 60% e il 70%.

Dantino Vallese a Corropoli ha ottenuto una vittoria schiacciante con l'84,42%, e a Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ha conquistato il terzo mandato. Infine, a Pacentro, Giuseppe Silvestri, esponente civico del centrodestra, ha battuto il sindaco uscente Guido Angelilli, ponendo fine a una lunga supremazia del centrosinistra.

Queste elezioni rappresentano un ulteriore rafforzamento per il centrodestra in Abruzzo, in linea con il successo di Marco Marsilio alle regionali e di Giorgia Meloni alle europee.

PESCARA

CARLO MASCI: 51,1%

FRATELLI D’ITALIA: 18%

FORZA ITALIA – PPE: 17,8%

LEGA SALVINI ABRUZZO: 6,9%

PESCARA FUTURA: 5,9%

MASCI SINDACO PER PESCARA UNICA: 4,3%

UNIONE DI CENTRO: 0,3%

CARLO COSTANTINI: 33,9%

PARTITO DEMOCRATICO: 18,2%

CARLO COSTANTINI SINDACO DI PESCARA: 5,8%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA-RADICI IN COMUNE: 5,1%

MOVIMENTO 5 STELLE: 4%

FAREMO GRANDE PESCARA: 0,6%

DOMENICO PETTINARI: 13,1%

PETTINARI SINDACO: 9,4%

CITTADINI PER PESCARA: 1,8%

GIANLUCA FUSILLI: 1,7%

STATI UNITI D’EUROPA: 1,5%

MONTESILVANO

OTTAVIO DE MARTINIS: 69,9%

FRATELLI D’ITALIA 27,5%

FORZA ITALIA – PPE-IN COMUNE 19,1%

MONTESILVANO SCEGLIE 17,7%

LEGA SALVINI ABRUZZO 7%

FABRIZIO D’ADDAZIO: 30%

PARTITO DEMOCRATICO 14,9%

MOVIMENTO 5 STELLE: 6,2%

D’ADDAZIO SINDACO: 4,5%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA-COMITATO DI QUARTIERE: 2,8%

GIULIANOVA

IWAN COSTANTINI: 61,5%

GIULIANOVA TURISMO 13,2%

GIULIANOVA IN MOVIMENTO 11,7%

COSTANTINI SINDACO 11,5%

FRATELLI D’ITALIA 11,3%

OBIETTIVO GIULIANOVA 10,9%

FORZA ITALIA 6,8%

NOI MODERATI 3,3%

VERSO 4,5%

LEGA 1,6%

ALBERTA ORTOLANI: 24,4%

PARTITO DEMOCRATICO 9,3%

CITTADINO GOVERNANTE 6,5%

MOVIMENTO 5 STELLE 2,9%

GIULIANOVA INSIEME 2,7%

PER GIULIANOVA 1,9%

DANIELE DI MASSIMANTONIO 10,7%

COLTURA POLITICA 4,3%

NOS NOI 4,2%

ROMOLO LANCIOTTI 3,2%

GIULIA UNITA 2,1%

INSIDER 0,5%

Città Sant’Angelo: Confermato il Sindaco Perazzetti

A Città Sant’Angelo, con 14.799 abitanti, il sindaco uscente Matteo Perazzetti di Fratelli d’Italia è stato riconfermato con il 52% dei voti. Lo sfidante, l'avvocato Ugo Di Silvestre del centrosinistra, ha ottenuto il 45%, mentre Stefano Seracini, consigliere di minoranza uscente, ha raccolto circa il 2%.

Pineto: Eletto Sindaco Alberto Dell’Orletta

A Pineto, con 14.538 abitanti, Alberto Dell’Orletta è stato eletto sindaco. Dell’Orletta, avvocato e vicesindaco uscente, ha vinto dopo le dimissioni del sindaco Robert Verrocchio. Il centrodestra ha candidato Cleto Pallini, ex vicesindaco nella giunta Pd di Luciano Monticelli, ora in Italia Viva.

Atri: Confermato Sindaco Piergiorgio Ferretti

Ad Atri, Piergiorgio Ferretti del centrodestra ha ottenuto una vittoria netta con il 66,7% dei consensi, superando Giammarco Marcone del centrosinistra, fermo al 33,3%.

Sant’Egidio alla Vibrata: Eletto Sindaco Amatucci

A Sant’Egidio alla Vibrata, Annunzio Amatucci ha vinto con il 40,8%, superando Luigino Medori del centrosinistra e Alessandro Forlini di "Progetto Comune".

Mosciano Sant’Angelo: Confermato Sindaco Galiffi

A Mosciano Sant’Angelo, con 9.088 abitanti, Giuliano Galiffi è stato riconfermato per un terzo mandato con la lista “Mosciano democratica”, appoggiata da Pd e M5S. Ha sconfitto Luca Lattanzi e Nadia Baldini del centrodestra.

Fossacesia: Confermato per Terzo Mandato Di Giuseppantonio

A Fossacesia, con 6.244 abitanti, Enrico Di Giuseppantonio è stato rieletto per il terzo mandato, battendo l'imprenditore Giuseppe Ursini.

Campli: Confermato Sindaco Agostinelli

A Campli, Federico Agostinelli di Fratelli d’Italia ha ottenuto una vittoria netta tra il 60% e il 70%, battendo Fabiana Mariani del centrosinistra.

Sant’Omero: Confermato Sindaco Luzii

A Sant’Omero, Andrea Luzii è stato riconfermato, superando di oltre 800 voti Nadia Ciprietti del centrodestra.

Corropoli: Confermato Sindaco Vallese

A Corropoli, Dantino Vallese ha ottenuto una vittoria schiacciante con l'84,42%, superando Franco Falò.

Rosciano: Rieletto Simone Palozzo

A Rosciano, Simone Palozzo è stato riconfermato con il 94,23% dei voti, battendo Isabella Fiore.

Moscufo: Eletto Sindaco Di Pietro

A Moscufo, Pietro Di Pietro ha vinto con il 51,2%, contro Massimo Di Domenico.

Capistrello: Nuovo Sindaco è Murzilli

A Capistrello, Maurizio Murzilli ha vinto con il 58,5%, battendo Francesco Ciciotti del centrodestra.

Civitella Roveto: Vince il Chirurgo Scalisi

A Civitella Roveto, il chirurgo Luciano Scalisi è stato eletto sindaco, battendo Pierluigi Oddi.

Bucchianico: Eletto Sindaco Di Lizio

A Bucchianico, Renzo Di Lizio di Fratelli d’Italia ha vinto con il 59%, battendo Alberto Mammarella.

Cupello: Confermata Sindaco Di Florio

A Cupello, Graziana Di Florio è stata riconfermata con il 42,88%, superando Dario Leone e Marco Antenucci.

Miglianico: Confermato Sindaco Adezio

A Miglianico, Fabio Adezio è stato rieletto con il 54%, battendo Federico Anzellotti.

Castel Frentano: Vince Mario Verratti

A Castel Frentano, Mario Verratti ha vinto con il 55,14%, battendo Gabriele D’Angelo.

Paglieta: Confermato Sindaco del Pd Graziani

A Paglieta, Ernesto Graziani del Pd ha vinto con il 56,25%, battendo Monica Di Lallo.

Torrevecchia Teatina: Confermato il Sindaco Seccia

A Torrevecchia Teatina, Francesco Seccia ha vinto con il 79,80%, battendo Massimo Pasqualone.

Orsogna: Nuovo Sindaco è Andrea Marinucci

A Orsogna, Andrea Marinucci ha vinto con il 63,85%, battendo Savino Saraceni.

ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI CHIETI

Altino (3.075), eletto Vincenzo Muratelli

Ari (1.068), eletto Fabio Santone

Bomba (727), eletto Raffaele Nasuti

Borrello (306), eletto Armando Di Luca

Canosa Sannita (1.288),

Carpineto Sinello (530), eletto Antonio Colonna











Casalincontrada (3.011),

Civitaluparella (292), eletta Diana Peschi

Civitella Messer Raimondo (790),

Colledimezzo (439), eletto Christian Simonetti

Crecchio (2.628),

Fara Filiorum Petri (1.971),

Filetto (878), eletto Rocco Di Nanno

Fresagrandinaria (899),

Gissi (2.517),

Liscia (648), eletto Antonio Di Santo

Montazzoli (859),

Montebello sul Sangro (74), eletto Nicola Di Fabrizio

Monteferrante (111), eletta Patrizia D’Ottavio

Montenerodomo (604),

Monteodorisio (2.348),

Mozzagrogna (2.426), eletto Domenico Cianfrone

Palmoli (804),

Palombaro (961),

Perano (1.518),

Poggiofiorito (827), eletto Remo D’Alessandro

Pollutri (2.057),

Pretoro (865),

Rapino (1.202),

Roccaspinalveti (1.195),

San Buono (869), eletto Nicola Zarra

San Giovanni Lipioni (139),

Santa Maria Imbaro (2.020), eletta Maria Giulia Di Nunzio

Schiavi di Abruzzo (679),

Taranta Peligna (329),

Tornareccio (1.663), eletto Nicola Iannone

Torrebruna (717), eletto Francesco Troilo

Treglio (1.737), eletto Massimiliano Berghella

Villalfonsina (897), eletto Mimmo Budano

Villamagna (2.172)

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI TERAMO

Ancarano (1.811,eletto Pierangelo Panichi

Arsita (756), eletta Katiuscia Cacciatore

Canzano (1.794), eletta Maria Marsili

Cellino Attanasio (2.274), eletto Pino del Papa

Cermignano (1.459), eletto Danilo Del Cane

Fano Adriano (257),eletto sindaco Luigi Servi

Montefino (967), eletto sindaco Luigi Giammarino

Morro d’Oro (3.560), eletta Romina Sulpizii

Penna Sant’Andrea (1.635), eletto sindaco Nicola Salini

Rocca Santa Maria (477), eletto Lino di Giuseppe

Torano Nuovo (1.490), eletta Anna Ciammariconi,

Torricella Sicura (2.460) eletto sindaco Daniele Palumbi

Tossicia (1.258) eletto sindaco Franco Tarquini

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DI PESCARA

Abbateggio (363), eletto Gabriele Luciano Di Pierdomenico

Bolognano (1.024), eletto Agapito Grossi

Caramanico Terme (1.796), eletto Franco Perone

Castiglione a Casauria (734), eletto Piero Biagio Petrilli

Catignano (1.236), eletto Francesco Lattanzio

Corvara (206), eletto Guido Di Persio Marganella

Farindola (1.357), eletto Luca Lambricciosa

Lettomanoppello (2.713), eletto Simone Romano D’Alfonso

Montebello di Bertona (883), eletto Gianfranco Macrini

Salle (270), eletto Davide Morante

Vicoli (381), eletta Catia Campobasso

GLI ALTRI COMUNI AL VOTO IN PROVINCIA DELL’AQUILA

Pacentro (1.105), eletto Giuseppe Silvestri

Rocca di Mezzo (1.348), eletto Emilio Nusca

San Pio delle Camere (666), rieletto Pio Feneziani

Santo Stefano di Sessanio (115) eletto Fabio Santavicca

COMUNI CON UN SOLO CANDIDATO

Intanto le urne hanno ieri decretato i primi vincitori, nei comuni dove correva un solo candidato che doveva superare il quorum: a Castiglione Messer Raimondo, nel Teramano, con riconfermato sindaco Vincenzo D’Ercole, a Introdacqua nell’Aquilano, con Cristian Colasante, a Vacri nel chietino, con l’uscente Piergiuseppe Mammarella, a Gessopalena (Chieti) Mario Zulli.

A Trasacco, in provincia dell’Aquila, dove è stato rieletto Cesidio Lobene, nel feudo elettorale dell’ex sindaco e ora assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri. Infine a Cappelle sul Tavo, nel pescarese, dove è stato eletto di nuovo sindaco Lorenzo Ferri.