Cercasi un 84enne scomparso da una residenza per anziani a Lanciano

A Lanciano, sono in atto ricerche per rintracciare un 84enne scomparso dalla residenza per anziani "Villa Novecento" situata in via Per Treglio. Il pensionato, identificato come Benito Cattafesta, è originario di Tornareccio. La sua scomparsa è avvenuta tra le 6:30 e le 7:00 di questa mattina, e un avvistamento successivo è stato segnalato intorno alle 9:00 nella località di Sant'Onofrio, in direzione della fondo valle.

Le operazioni di ricerca si sono ampliate, estendendosi da questa area fino a Tornareccio, poiché si ipotizza che l'anziano possa aver tentato di tornare a casa. Tuttavia, fino ad ora, le ricerche non hanno avuto esito positivo.

L’84enne è descritto come alto 1,68 metri e di corporatura media, con un peso di circa 70 kg. Presenta occhi castani e capelli corti e brizzolati. Al momento della scomparsa, indossava una tuta composta da pantaloni blu scuro/nero e una parte superiore grigia/blu scuro/nero. È probabile che abbia con sé un mazzo di chiavi.

Le ricerche coinvolgono attivamente le forze dell'ordine, compresi i carabinieri e i forestali della compagnia di Lanciano, insieme ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i familiari e la comunità locale, che sperano in un rapido ritrovamento dell’uomo. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti.