Cervo travolto da veicoli in autostrada: feriti lievi e animale deceduto

Incidente notturno sull’A24, un cervo di 150 kg perde la vita e i conducenti riportano solo ferite superficiali.

Nella notte tra il 26 e il 27 settembre, due auto sono state coinvolte in un incidente lungo l’A24, nei pressi dello svincolo di Torano, in direzione di Teramo. L’evento ha avuto luogo intorno alle 3 del mattino, quando un cervo di circa 150 chilogrammi ha attraversato la carreggiata, causando l’investimento dell’animale da parte dei veicoli. Nonostante il violento impatto, i conducenti hanno riportato solo ferite lievi. La carcassa del cervo è stata recuperata nel corso della mattinata, mentre la polizia autostradale si è occupata dei rilievi e della gestione della situazione.

Secondo le indagini preliminari, il cervo sarebbe riuscito a superare le reti di recinzione che delimitano l’autostrada, un fatto che non è isolato. Negli ultimi anni, l’area delle autostrade A24 e A25, gestite dalla concessionaria Strada dei Parchi, ha visto un aumento degli incidenti stradali causati dalla presenza di fauna selvatica, tra cui non solo cervi, ma anche cinghiali e caprioli. Fortunatamente, molti di questi incidenti non hanno portato a conseguenze fatali per gli utenti, ma hanno contribuito a una vera e propria strage della fauna locale.

Questo problema, particolarmente grave in un contesto montano come quello abruzzese e laziale, solleva nuovamente il tema della messa in sicurezza delle strade. È urgente un intervento strutturale sulle recinzioni, che risultano attualmente obsolete e inadeguate per prevenire l’accesso della fauna selvatica. Esiste già un piano per affrontare questa questione, ma è rimasto fermo da tempo, in attesa di finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il commissario governativo per la messa in sicurezza delle A24 e A25, Marco Corsi, è incaricato di bandire le gare di appalto necessarie, ma fino ad ora non ci sono stati sviluppi significativi.

Il verificarsi di tali incidenti sottolinea l’urgenza di azioni concrete per garantire la sicurezza stradale e la tutela della fauna selvatica, essenziali per un equilibrato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.