Chiara Ferragni a Sanremo: Accerchiata dagli Amici di Sempre dopo il 2023 Nero

A distanza di un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, evento che doveva essere il trampolino di lancio definitivo ma si è rivelato essere il preludio di un 2023 travagliato, Chiara Ferragni si ritrova ancora una volta circondata dalle persone che non l'hanno mai abbandonata. "Trascorro il tempo con coloro che sono sempre al mio fianco", ripete spesso la celebre influencer. Lo ha fatto domenica scorsa, trascorrendo la giornata con le sorelle, la madre e i figli, e ha ribadito il concetto ieri sera, durante la prima serata di Sanremo 2024. La tempesta mediatica scatenata dal cosiddetto "pandoro-gate" non accenna a placarsi, e si moltiplicano le voci su una presunta crisi con il marito Fedez, attualmente a Miami per impegni di lavoro.

Un anno dopo essere stata uno dei simboli del Festival di Sanremo, con il celebre slogan "Pensati libera" diventato un'icona dell'edizione 2023, Chiara Ferragni si ritrova ora nuovamente al centro dell'attenzione. I suoi messaggi e il suo monologo, tuttavia, sono stati oscurati quando il marito Fedez ha baciato in bocca il cantante Rosa Chemical, scatenando una serie di polemiche a livello nazionale.

Durante la serata di ieri, Fiorello ha ironicamente ripreso il celebre slogan di Chiara, "Pensati libero", per scherzare con Amadeus: "Pensati libero, è il tuo ultimo festival", gli ha scritto. Alcuni hanno interpretato questa citazione come una frecciata nei confronti dell'influencer, ma lei ha risposto con un cuoricino nelle sue storie su Instagram, ringraziando Fiorello per la citazione ironica.

Chiara Ferragni ha trascorso la serata a casa di vecchi amici, godendosi la compagnia, la pizza e il Festival di Sanremo. Tra loro c'era Veronica Ferraro, futura moglie di Davide Simonetta, produttore di Annalisa, che è una delle sue amiche più strette. Presente anche l'amico d'adolescenza della fashion blogger, il designer Filippo Fiora, responsabile del progetto della nuova casa dei Ferragnez. Entrambi fanno parte del ristretto cerchio di amicizie che Chiara ha mantenuto nel corso del tempo, riservato solo a pochi eletti.