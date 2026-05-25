Derby, tifoso in terapia intensiva: otto arresti dopo gli scontri ultrà Torino

Il trentaseienne resta alle Molinette in prognosi riservata dopo il trauma cranico; indagini sui disordini prima del derby con otto arresti e controlli della Digos.

Restano stabili, ma ancora gravi, le condizioni del tifoso juventino di 36 anni rimasto ferito negli scontri ultrà avvenuti a Torino prima del derby della Mole. L’uomo, identificato come Marco Leonardo Basoccu, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Molinette, dove resta in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, il paziente ha riportato un trauma cranico severo. La ferita sarebbe stata provocata da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro, anche se la dinamica resta al centro degli accertamenti. Nelle ore successive è stata eseguita una Tac di controllo, che non avrebbe evidenziato variazioni significative del quadro clinico.

Basoccu, nato a Torino e residente a Milano, lavora come commercialista. Secondo quanto emerso, sarebbe legato al gruppo ultrà juventino dei Viking, realtà storica della tifoseria organizzata bianconera con base nel capoluogo lombardo. Sui social è comparso anche un messaggio di sostegno firmato dal gruppo: “Forza Marco! Siamo sempre con te”.

Parallelamente alle verifiche sulle condizioni del ferito, proseguono le indagini sui disordini scoppiati prima della partita. La polizia ha arrestato otto tifosi juventini in flagranza e sono al vaglio ulteriori provvedimenti. Gli investigatori della Digos stanno ricostruendo le fasi degli scontri anche attraverso immagini, testimonianze e materiali raccolti nell’area dello stadio.

Il caso resta dunque aperto su due fronti: quello sanitario, con il tifoso ancora ricoverato in condizioni delicate, e quello giudiziario, chiamato a chiarire responsabilità, dinamica dell’aggressione e ruolo dei gruppi coinvolti nei disordini prima del derby.