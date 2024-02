Chieti: Nuovo Servizio per Ridurre le Liste d'Attesa

La Regione Abruzzo ha lanciato il progetto "SOS Liste d'Attessa" per affrontare il problema delle lunghe attese per prenotare prestazioni sanitarie nelle Classi di priorità B e D. Le prenotazioni che non trovano risposta attraverso il Cup ora possono essere segnalate tramite telefono o email nella provincia di Chieti.

Il numero attivo per le segnalazioni è il 0872.706835, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In alternativa, è possibile inviare una mail all'indirizzo servicesoslisteattesa@asl2abruzzo.it. Entrambi i recapiti sono già operativi.

Il progetto mira a garantire un canale alternativo per prenotare prestazioni nelle Classi di priorità B (breve) e D (differita), con tempi di attesa rispettivamente di 10 e 30 giorni. Queste prenotazioni potrebbero non essere effettuate per varie ragioni, come la temporanea indisponibilità di date utili o la non conformità del quesito diagnostico all'esame richiesto.

Lo scopo del progetto è quello di supportare i cittadini che necessitano realmente di prestazioni ambulatoriali, evitando che siano penalizzati da richieste non urgenti o inappropriate che saturano le disponibilità. Gli operatori che rispondono alle segnalazioni telefoniche o via email svolgono il ruolo di "facilitatori" nel processo di accesso alle prestazioni, garantendo che le prenotazioni siano appropriate e dando priorità a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.

La sperimentazione del progetto "SOS Liste d'Attesa" durerà fino al 31 dicembre, con monitoraggi mensili per valutarne l'efficacia. Questo servizio si propone di ottimizzare le prenotazioni ambulatoriali, colmando i vuoti nelle agende causati da rinunce e rinvii, al fine di migliorare l'accesso alle cure sanitarie per tutti i cittadini della provincia di Chieti.