Chieti, fermato con due spade in strada: tensione e agenti feriti

Intervento della Polizia a Chieti Scalo dopo una segnalazione al 112: uomo armato bloccato, scatta l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Momenti di forte tensione a Chieti, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso illecito di armi bianche. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato nella zona di Chieti Scalo, dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in strada con due armi: una spada con lama di 75 centimetri e un’altra arma bianca lunga 50 centimetri, entrambe non consentite senza specifica autorizzazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante, che è riuscita a disarmare il soggetto senza conseguenze immediate per i presenti.

La situazione è però degenerata successivamente, durante la perquisizione domiciliare. Il 32enne avrebbe dato in escandescenze, opponendo resistenza agli agenti e arrivando a colpirne uno. Nel corso dell’alterco, due poliziotti hanno riportato lesioni, con prognosi rispettivamente di 7 e 17 giorni.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi in una situazione che ha destato particolare allarme tra i cittadini della zona.