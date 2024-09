Chiuse Strade e Autostrade: ecco i lavori in corso e le deviazioni

Ripresi i lavori di manutenzione su strade e autostrade: chiusure e deviazioni fino al 4 novembre. Scopri dove e quando.

Dopo una pausa estiva, i lavori di manutenzione sono ripresi il 3 settembre, con diverse chiusure e divieti di transito che interesseranno le principali arterie di Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l'Italia. Le attività proseguiranno fino alla prossima pausa prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Ecco un riepilogo delle principali chiusure e deviazioni previste.

Sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Vasto Sud e Termoli Molise sarà chiuso per lavori di pavimentazione nelle notti tra lunedì 16 e martedì 17 settembre, dalle 22 alle 6. Gli automobilisti dovranno utilizzare la SS16 Adriatica come alternativa. Anche l'area di servizio Trigno Ovest sarà inaccessibile durante questo periodo.

Sempre sulla A14, il tratto tra Atri Pineto e Pescara Nord-Città Sant'Angelo sarà chiuso per manutenzione delle barriere di sicurezza dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 settembre. I percorsi alternativi includono la SS16 Adriatica verso Pescara e Ancona. Le aree di servizio Torre Cerrano Ovest ed Est saranno anch'esse chiuse.

Sulla A25, lo svincolo di Avezzano vedrà chiusure delle rampe d’ingresso tra le 22 del 16 e le 6 del 17 settembre, con deviazioni suggerite agli svincoli di Aielli/Celano e Magliano dei Marsi. Inoltre, il 19 settembre, la rampa di uscita sarà chiusa dalle 22 alle 6 del giorno successivo, con le stesse deviazioni.

Sull'A24 Teramo-Roma, il Traforo del Gran Sasso sarà chiuso nel tratto tra San Gabriele Colledara e Assergi dalle 22 del 16 settembre alle 6 del 18 settembre. Il tratto Assergi-Colledara sarà chiuso il 19 e 20 settembre nelle stesse fasce orarie.

La chiusura dell'uscita di Roseto degli Abruzzi sulla A14 è prevista dalle 22 di martedì 17 settembre alle 6 del giorno successivo, con le uscite consigliate di Pineto e Giulianova.

Anche l'uscita di Pescara Sud-Francavilla sarà chiusa dalle 23 alle 3 tra il 18 e il 19 settembre, con l'uscita alternativa consigliata di Ortona. L'uscita Teramo-Giulianova-Mosciano S.Angelo sarà chiusa dalle 22 del 19 settembre alle 6 del 20 settembre, con le uscite alternative Roseto Degli Abruzzi e Val Vibrata.

Sul Raccordo Anulare, la rampa di interconnessione con l’A24 sarà chiusa dalle 22 dei giorni 16 e 17 settembre alle 6 dei giorni successivi. Si consiglia di utilizzare il successivo svincolo del GRA (uscita 13 - Tiburtina) per accedere alla Tangenziale Est.

Infine, sulla SS656 nei pressi del viadotto San Martino, i lavori di manutenzione rallenteranno il traffico, limitato ai mezzi fino a 7,5 tonnellate. Si consiglia di seguire percorsi alternativi lungo via Colonnetta.

Sul Statale 16, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, il traffico sarà regolato da semafori automatici a causa di lavori su due ponti.

Rimborso pedaggi: Autostrade per l’Italia ha introdotto il servizio “Cashback con targa” che semplifica il rimborso per ritardi causati dai cantieri, con rimborsi a partire da 10 minuti di ritardo per viaggi fino a 99 km, tramite registrazione sulla app Free To X.