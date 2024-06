Chiuso per Risse e Aggressioni: Bar di Chieti Scalo Sospeso per Dieci Giorni

Il questore di Chieti, Mario Della Cioppa, ha disposto la chiusura per dieci giorni di un bar situato nella zona dello Scalo, teatro di numerosi episodi di violenza e motivo di allarme sociale tra i residenti.

Negli ultimi mesi, il locale è stato il fulcro di diverse risse e aggressioni, culminate in un grave episodio il 6 aprile scorso, quando le forze dell'ordine sono intervenute per sedare una rissa. Nonostante gli autori della lite si fossero dileguati, la polizia ha identificato un giovane pregiudicato, già soggetto a un divieto di accesso agli esercizi pubblici della zona. Il giovane, in evidente stato di agitazione, ha lanciato un oggetto di vetro contro un addetto alla sicurezza, anche in presenza delle forze dell’ordine.

Questo episodio si aggiunge ad altri due significativi interventi delle forze dell'ordine. Il primo risale alla notte del 30 novembre 2023, quando polizia e carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa tra cinque giovani, uno dei quali ha riportato lesioni guaribili in otto giorni, mentre un altro è stato ricoverato in osservazione per le ferite riportate. Il secondo episodio è avvenuto nella notte del 7 maggio 2023, con la polizia intervenuta per una lite tra giovani che, tuttavia, si erano già dileguati.

Nel decreto di sospensione, il questore sottolinea anche le numerose segnalazioni di rumori molesti e schiamazzi provenienti dal bar, che hanno causato disagio ed esasperazione tra i residenti della zona.