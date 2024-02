Chiusura notturna A24 tra L'Aquila Ovest e Tornimparte per lavori di adeguamento sismico

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato la chiusura notturna della tratta autostradale A24 tra gli svincoli di L'Aquila Ovest e Tornimparte, dalle ore 22:00 di oggi, mercoledì 14 febbraio, alle ore 06:00 di domani. Tale chiusura è necessaria per consentire i lavori di adeguamento sismico del Viadotto Valle Aterno.

Durante questo periodo, i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L'Aquila/Teramo dovranno obbligatoriamente uscire dall'autostrada A24 tramite lo svincolo di Tornimparte. Allo stesso modo, per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma, sarà necessario uscire dall'autostrada A24 tramite lo svincolo di L'Aquila Ovest. Si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP 1 Amiternina per Villagrande da e per L'Aquila. Durante questo periodo, il traffico presso la frazione di Villagrande sarà regolato in regime di senso unico alternato, con l'assistenza di personale appositamente incaricato.