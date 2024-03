Chiusure notturne sull'A14: Tratto Pineto-Pescara Nord interessato da lavori

Per consentire importanti lavori di pavimentazione e riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto Marinelli, si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto dell'autostrada A14 compreso tra Pineto e Pescara Nord. Le operazioni avranno luogo nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, con orario dalle 22:00 alle 6:00, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia, sia verso Pescara/Bari che verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, saranno temporaneamente inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est" posizionate all'interno del suddetto tratto, rispettivamente in direzione sud e nord.

Per agevolare gli automobilisti durante la chiusura, vengono proposti due itinerari alternativi: per chi si dirige verso Pescara/Bari, è consigliato prendere l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto e proseguire lungo la SS16 Adriatica, rientrando sull'A14 alla stazione di Pescara Nord; mentre per coloro diretti verso Ancona/Bologna, si suggerisce di uscire obbligatoriamente alla stazione di Pescara Nord, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare sull'A14 alla stazione di Pineto.

Si invitano pertanto gli automobilisti a prestare attenzione ai segnali stradali e a seguire le indicazioni fornite per garantire una viabilità sicura durante il periodo di chiusura temporanea del tratto autostradale interessato dai lavori.