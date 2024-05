Ciao Mauro, Loreto Aprutino non ti dimenticherà: addio al sindaco a 26 anni

Si è spento a 57 anni Mauro Di Zio, figura storica della politica loretese, pescarese e abruzzese. Imprenditore agricolo a San Pellegrino, Di Zio aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità, ricoprendo il ruolo di assessore comunale a 23 anni e poi, dal 1993 al 2004, quello di sindaco, con il quale ha portato Loreto Aprutino all'apice del suo splendore, organizzando un'indimenticabile tappa del Giro d'Italia vinta da Gianni Bugno.

Ma il suo impegno non si è fermato qui. Di Zio è stato anche assessore provinciale al Turismo e Sociale, presidente regionale della Cia Agricoltori e vice presidente nazionale della stessa confederazione.

"Un uomo di grande valore, un punto di riferimento per tutti noi", lo ricorda commosso il sindaco di Loreto Aprutino, Renato Mariotti, che ha lavorato al suo fianco come assessore alla cultura dal 1995 al 2004. "Mauro ha dato un contributo inestimabile alla crescita della nostra città, sia dal punto di vista culturale che turistico. La sua lungimiranza e la sua dedizione al lavoro ci mancheranno moltissimo".

Di Zio lascia un vuoto incolmabile nella comunità loretese, che si stringe al dolore della famiglia in questo momento difficile. I funerali si svolgeranno venerdì.

Un uomo da ricordare

Mauro Di Zio è stato un esempio di amministratore capace e lungimirante, ma soprattutto un uomo di grande valore umano e culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per Loreto Aprutino e per l'intera Abruzzo.

Tanti i messaggi di cordoglio

Sui social network sono già tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mauro Di Zio. "Un uomo speciale che ci mancherà moltissimo", "Ciao Mauro, grazie per tutto quello che hai fatto per noi", "Loreto Aprutino non ti dimenticherà mai", sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere.

Un addio commosso

La scomparsa di Mauro Di Zio lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua figura resterà per sempre impressa nella memoria di Loreto Aprutino e dell'intera Abruzzo.