Ciaspolate nel Parco: Autorizzate e Protette, Assicura il Direttore Sammarone

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise conferma la possibilità di organizzare le ciaspolate poetiche, respingendo le preoccupazioni riguardo ai possibili disturbi per l'orso marsicano. La richiesta di sospendere gli eventi, avanzata dall'associazione Wilderness, è stata respinta dal direttore Luciano Sammarone, che ha sottolineato le misure precauzionali adottate.

Le ciaspolate, programmate per sabato 24 e domenica 25 in località La Cicerana a Lecce nei Marsi e in località Difesa a Pescasseroli, sono state autorizzate in quanto parte di una manifestazione culturale volta a promuovere i borghi del Parco. Sammarone ha precisato che le escursioni saranno condotte da professionisti, con la supervisione del personale del servizio di sorveglianza del Parco, e si svolgeranno durante il giorno per ridurre al minimo il disturbo.

Il direttore ha inoltre rassicurato riguardo alle preoccupazioni espresse dall'associazione Wilderness, ricordando che le attività turistiche sono state valutate positivamente in passato e che il Parco ha adottato provvedimenti specifici per limitare i disturbi agli animali, compreso l'orso marsicano.

Franco Zunino, presidente dell'associazione Wilderness, ha espresso dubbi sulle misure adottate, sottolineando l'importanza di conciliare turismo e protezione della fauna selvatica. Tuttavia, il Parco ha confermato la sua attenzione verso entrambi gli aspetti, assicurando che le attività turistiche saranno compatibili con la salvaguardia dell'orso marsicano.