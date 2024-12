Ciclista contromano travolge anziano pedone: incidente a Sulmona, pronto soccorso per il 78enne

Un ciclista di 54 anni ha travolto un pedone di 78 anni, provocandogli tagli alla testa. L’incidente è avvenuto in pieno centro a Sulmona, senza gravi conseguenze.

Un incidente inaspettato ha avuto luogo oggi a Sulmona, precisamente tra via Dorrucci e via Probo Marani, quando un ciclista di 54 anni ha travolto un pedone di 78 anni. Il pedone, un anziano residente della zona, è stato centrato in pieno mentre si trovava sulla strada, provocando una serie di lesioni alla testa. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il ciclista, che stava percorrendo via Probo Marani, ha imboccato la strada contromano, senza accorgersi della presenza dell’uomo. La velocità sostenuta con cui il ciclista stava procedendo ha contribuito a non evitare l’impatto con il pedone.

L’incidente è stato osservato da un testimone, che ha assistito alla scena, e subito dopo il sinistro, il 78enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona. Fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono apparse gravi, e i medici hanno provveduto a applicargli alcuni punti di sutura per le ferite riportate alla testa. Nonostante il trauma, la situazione è sotto controllo, e il pedone non rischia conseguenze più gravi.

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo per raccogliere i necessari rilievi, sono ora al lavoro per accertare le responsabilità dell’accaduto. Il ciclista, interrogato dalle autorità, ha dichiarato di non aver visto l’anziano pedone. La dinamica dell'incidente è ancora sotto esame, e le indagini proseguono per stabilire se ci siano stati errori da parte del ciclista, che si trovava a percorrere la strada contromano.

Questo incidente solleva ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare sulle dinamiche che coinvolgono ciclisti e pedoni nelle zone urbane. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e potrebbero prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza della zona, anche alla luce degli incidenti recenti che hanno coinvolto utenti vulnerabili della strada.