Ciclone Bernard verso l'Europa occidentale, intenso peggioramento sull'Italia tra lunedì e mercoledì

La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento e le condizioni del tempo sull'Italia migliorano sensibilmente ma sull'Europa occidentale è imminente l'arrivo di un nuova minaccia. Si tratta del ciclone Bernard (Xantos secondo Berlino) che si muove velocemente verso il Portogallo meridionale. E' accompagnato da piogge intense anche a carattere alluvionale e venti oltre i 100kmh e colpirà oltre al Portogallo anche la Spagna e il Marocco. La sua traiettoria lo porterà lunedì sulla Francia e martedì sul Canale della Manica dove andrà a fondersi con una nuova depressione in arrivo dall'Atlantico. Sarà questo vortice ex novo ad avere una storia importante per il nostro settore. L'aria caldo umida trascinata da Bernard dalle latitudini africane verso il Mediterraneo centrale sarà il combustibile per la formazione di un'intensa perturbazione che porterà forte maltempo. L'incipit nella giornata di lunedì quando il richiamo meridionale inizierà a portare i primi fenomeni al Nordovest, poi il passaggio del fronte vero e proprio che avverrà martedì e in parte anche mercoledì. Le regioni più esposte saranno quelle settentrionali tutte, poi quelle centrali e meridionali tirreniche mentre l'Adriatico e lo Ionio saranno più sottovento.

Secondo le ultime emissioni modellistiche ecco come dovrebbe andare:

Nella giornata di lunedì avremo nubi anche compatte e qualche pioggia inizialmente debole tra il Nordovest e l'alta Toscana, isolatamente anche in Sardegna. Verso sera rovesci o temporali inizieranno ad interessare la Liguria e nel corso della notte ci sarà un intenso peggioramento su tutto il Nordovest e sulla medio e alta Lombardia con rovesci intensi e locali temporali anche a carattere di nubifragio. Sul resto della Penisola condizioni prevalentemente soleggiate. Le temperature saranno in lieve e generale aumento eccetto che sul Nordovest, i venti inizieranno a rinforzare dai quadranti meridionali.

Nella giornata di martedì forti condizioni di maltempo interesseranno tutto il Nord e la Toscana a iniziare dai settori più settentrionali. Sarà concreto il rischio di forti fenomeni anche a carattere di nubifragio con locali criticità. Tra il pomeriggio e la sera prime aperture al Nordovest mentre forti rovesci o temporali raggiungeranno la Sardegna, il Lazio e l'Umbria. Qualche pioggia ma nel complesso modesta riuscirà ad arrivare anche sulle regioni centrali adriatiche. Il tempo sarà ancora stabile sul resto del Sud ma con nubi medio alte in ispessimento e con un netto peggioramento a fine giornata su Campania, Molise e Puglia garganica dove ci sarà il rischio di forti rovesci o temporali. Le temperature saranno in lieve e ulteriore aumento al Centro Sud e lungo l'Adriatico. La ventilazione risulterà anche forte dai quadranti meridionali.

Nella giornata di mercoledì il fronte agirà ancora su parte del Nord e sulle regioni meridionali tirreniche dove saranno possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi nella prima parte della giornata. Sul resto della Penisola condizioni migliori. Le temperature saranno in diminuzione e la ventilazione ancora forte dai quadranti sud occidentali.