Ciclone Boris: nuova ondata di maltempo in arrivo, regioni a rischio nubifragi

Il ciclone Boris persisterà nel Mediterraneo, influenzando il clima sulla Penisola italiana per gran parte della settimana, con piogge e temporali.

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo provocata dal ciclone Boris, che dopo aver colpito duramente l'Europa centrale, torna a interessare l'area mediterranea. Questo vortice di bassa pressione, che ha già causato condizioni avverse in Austria e Polonia, si muove in maniera retrograda: dal suo spostamento iniziale dalla Francia verso i Balcani, ora torna verso il Mediterraneo, dove stazionerà per qualche giorno prima di dirigersi nuovamente verso la Francia. Questa dinamica è il risultato di una potente rimonta anticiclonica sul Nord Europa, che costringe i venti a provenire dai quadranti orientali, causando nuove perturbazioni sul nostro Paese.

Nelle prossime 24 ore, una nuova fase di maltempo abbraccerà l'Italia, con fenomeni che persisteranno per buona parte della settimana e con strascichi previsti fino al weekend. Tra le regioni più esposte a questo scenario meteorologico avverso troviamo l'Emilia Romagna, in particolare la Romagna, dove si potrebbero registrare accumuli di pioggia notevoli, fino a 250/300 mm entro venerdì. Anche le Marche, l’Abruzzo e alcune zone dell’estremo Sud saranno a rischio per fenomeni intensi e duraturi.

Ecco in dettaglio l'evoluzione meteorologica prevista per i prossimi giorni:

Meteo Martedì: Una diffusa instabilità colpirà il Centro-Sud e l’Emilia Romagna, con piogge e rovesci intermittenti, anche temporaleschi, specialmente sulla Romagna e sulla bassa Emilia. Il Nord sarà interessato da alcune piogge, seppur meno diffuse e concentrate principalmente nel Nordovest. Le temperature saranno in calo, mentre i venti, di moderata o forte intensità, ruoteranno in senso ciclonico. Mari molto mossi o localmente agitati.

Meteo Mercoledì: La moderata instabilità persisterà sul Centro-Sud e sull'Emilia Romagna, con temporali localmente intensi e persistenti sulla Romagna e sull’Emilia orientale, oltre che sulle Marche. Alcune precipitazioni interesseranno anche la Liguria e il basso Piemonte, mentre sul resto del Nord il cielo sarà coperto da nubi irregolari senza fenomeni significativi. Le temperature rimarranno stabili o potrebbero aumentare leggermente al Sud. I venti continueranno a essere moderati, con mari molto mossi.

Meteo Giovedì: Tempo ancora instabile al Centro-Sud e sull'Emilia Romagna, con fenomeni più insistenti tra Emilia Romagna e Marche, mentre saranno meno presenti sui settori tirrenici, nel resto del Nord e nell'estremo Sud. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti. La ventilazione sarà ancora moderata, con mari mossi o molto mossi.

Meteo Venerdì: Maggiore variabilità al Centro-Nord, con fenomeni più isolati ma ancora possibili, soprattutto lungo l'Adriatico e in Emilia Romagna. Il Sud e la Sicilia rimarranno più instabili, con possibili rovesci e temporali. Le temperature saranno in leggero rialzo.

Meteo Weekend: La pressione aumenterà temporaneamente sull'Italia, portando a una nuvolosità sparsa e generalmente poco attiva. Tuttavia, non si escludono brevi piovaschi, soprattutto nelle ore centrali della giornata lungo le Alpi, l'Appennino e al Sud. Le temperature sono previste in generale aumento.

La situazione resta in continua evoluzione e sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti dei prossimi giorni per prevedere con precisione i fenomeni più intensi.