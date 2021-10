Ciclone sulla Penisola, in arrivo temporali con vento forte e neve al centro, migliora al nord

Il vortice di maltempo che si sta organizzando sull'Italia apre una fase molto instabile su diverse delle nostre regioni, caratterizzata anche da un generale abbassamento termico. Sarà in particolare il Nord est ed il Centro Sud maggiormente coinvolti dalla perturbazione che si muoverà piuttosto lentamente tanto che in alcune aree le precipitazioni potranno risultare intense e anche abbondanti. L'aria più fredda richiamato dal vortice determinerà un abbassamento delle temperature da nord a sud con giornate termicamente più autunnali, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Meridione. Questo comporterà anche alcune nevicate fin sotto i 2000m su tratti dell'Appennino.

METEO GIOVEDI' - Nuvoloso al Nordest con piogge e rovesci, soprattutto sulla Romagna e fiocchi di neve sopra i 1700m. Variabilità sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e Sardegna con qualche piovasco al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Instabile sulle regioni adriatiche centrali, Molise e alta Puglia con piogge e rovesci specie tra Marche e Abruzzo. In serata non si escludono fenomeni intensi su queste ultime. Deboli nevicate sulla dorsale appenninica in abbassamento fin verso 2000m. Instabile sul resto del Sud peninsulare con piogge e qualche temporale alternato a momenti asciutti. Variabilità sulla Sicilia settentrionale con alcuni rovesci o temporali dal pomeriggio. Temperature in ulteriore calo, specie al Sud. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica.

METEO VENERDI' - Sole prevalente al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, salvo addensamenti su Friuli VG, Veneto e Romagna. Tempo instabile, a tratti perturbato su Adriatiche e regioni meridionali con piogge e rovesci più frequenti tra basse Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia; possibili nubifragi tra Abruzzo e Molise Instabile su Calabria tirrenica e nord Sicilia con rovesci e temporali intermittenti, qualche pioggia anche in Sardegna in un contesto di variabilità. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo al Sud. Venti fino a forti tra Grecale e Maestrale, Scirocco su Ioniche e basso versante adriatico.

TENDENZA WEEKEND - condizioni di instabilità al Sud e su parte del versante adriatico; al Nord e sulle regioni tirreniche, specie centro-settentrionali, si avranno condizioni più stabili e soleggiate. Calo termico per ingresso di aria fredda.