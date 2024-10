Cineteatro Massimo: 500.000 euro per migliorie energetiche e sostenibilità culturale

Finanziato un importante progetto di efficientamento energetico del Cineteatro Massimo nell'ambito del PNRR, con un focus su innovazione e sostenibilità.

La Fondazione Pescarabruzzo ha ottenuto un importante finanziamento a fondo perduto di 500.000 euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), classificandosi al quarto posto tra i progetti presentati per i cinema. Questo contributo mira a migliorare l’efficienza energetica del Cineteatro Massimo, parte del Circuito Pescara Cityplex, riducendo l'impatto ambientale e i consumi della struttura.

Il progetto rientra nella Missione 1 del PNRR, specificamente legata all’Innovazione e alla Cultura 4.0, e sarà parte di un ampio intervento per rendere più eco-sostenibili le infrastrutture culturali del Mezzogiorno. Il finanziamento coprirà l’80% dei costi complessivi dell’opera, con la Fondazione che finanzierà il restante 20%, confermando così il suo impegno a favore della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, ha espresso la sua soddisfazione per questo traguardo: «Grazie a questo risultato, possiamo continuare a lavorare con convinzione per la promozione della cultura nella nostra città, contribuendo al benessere e alla sostenibilità del Cineteatro Massimo, un punto di riferimento culturale per Pescara». Questo progetto assume ancora più valore nell'anno in cui si celebrano i 20 anni dalla nascita del Pescara Cityplex, iniziativa avviata nel 2004 con l'acquisizione della storica sala cinematografica.

Mattoscio ha inoltre voluto ringraziare il Consorzio Punto Europa per l’assistenza fornita nella candidatura al bando pubblico, che ha permesso alla Fondazione di aggiudicarsi questo importante contributo europeo. Il programma NextGenerationEU, infatti, sta supportando la rinascita delle infrastrutture culturali con fondi mirati a garantire un futuro più sostenibile e innovativo.

Durante la riunione tenutasi ieri, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha analizzato con attenzione i preventivi ricevuti, in linea con i principi di trasparenza che regolano le procedure interne. Al termine della valutazione, è stata scelta la ditta Demer Impianti srl per l’esecuzione dei lavori, con la garanzia che l’intervento sarà completato entro il 31 dicembre 2024.

L’operazione rappresenta un significativo passo avanti verso l’obiettivo di rendere le strutture culturali di Pescara non solo più efficienti sotto il profilo energetico, ma anche più allineate agli standard di sostenibilità imposti dalle normative europee. Il Cineteatro Massimo, che da decenni rappresenta uno dei principali poli culturali della città, verrà così rinnovato con un occhio di riguardo per l’ambiente e per il risparmio energetico, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Il progetto non solo migliorerà l'impatto ambientale della struttura, ma contribuirà anche a una maggiore valorizzazione culturale del territorio, permettendo alla cittadinanza di continuare a godere di un teatro che unisce tradizione e innovazione.

L’intervento previsto include l’installazione di impianti moderni e ad alta efficienza energetica, che contribuiranno a ridurre drasticamente il consumo di energia elettrica e termica del Cineteatro, abbattendo i costi di gestione a lungo termine. Questi lavori, finanziati dall’Europa e co-finanziati dalla Fondazione Pescarabruzzo, rappresentano un perfetto esempio di come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per rafforzare le realtà culturali del Sud Italia, puntando su innovazione, riduzione delle emissioni e miglioramento delle infrastrutture.

La città di Pescara, grazie a questo progetto, si pone come esempio di eccellenza nel contesto della transizione energetica applicata al settore culturale, mostrando che anche le realtà locali possono fare la differenza nel quadro più ampio delle politiche europee per la sostenibilità e la crescita economica post-pandemia.