Città Cultura 2025, Pescina tra dieci candidate, esclusa Sulmona

La città di Silone e Mazzarino è tra le 10 finaliste d'Italia nel concorso di Capitale della Cultura 2025 promosso dal Ministero della Cultura, Sulmona, non è stata ammessa in finale.

Lo si apprende dalla nota ufficiale del Ministero della Cultura.

"Un traguardo, un sogno, che sembrava difficile da raggiungere per la patria, che ha dato i natali ad illustri personaggi della storia e della letteratura come il Cardinale Mazzarino ed lo scrittore Ignazio Silone, che con i suoi "cafoni" di Fontamara, ha segnato tutto il romanzo sociale del'900 - ha commentato il primo cittadino di Pescina Mirko Zauri - Un risultato sperato, con lo spirito combattivo di tutta la comunità abruzzese ed italiana, che più di altri soffre ancora oggi, l'isolamento e l'emarginazione delle "Aree Interne del Paese",. Anche il presidente della regione Marco Marsilio ha commentato l'ottimo traguardo "Ho appreso con soddisfazione che Pescina è stata selezionata dalla giuria per la selezione della "Capitale italiana della cultura" 2025 - diciara il presidente della Regione Abruzzo -. Mi dispiace che la città di Sulmona non sia riuscita a entrare nella decina di città finaliste, ma l'Abruzzo è rappresentato in maniera importante. Sosterremo in ogni forma possibile il progetto di Pescina, nella speranza che possa convincere la giuria ed essere prescelta nel mese di marzo quando verrà assunta la designazione ufficiale.".

Anche il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha voluto dare supporto al piccolo borgo marsicano "Una bellissima notizia, che premia un grande lavoro di squadra e testimonia le potenzialità e le capacità esistenti nelle aree interne della nostra regione.

Il legame tra la nostra comunità e quella del centro marsicano è molto forte, cristallizzato nelle pagine dell'Avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, ispirato dalla figura del nostro compatrono San Pietro Celestino, e messo in scena già nel 1969 dall'allora Teatro Stabile dell'Aquila. Ben conosciamo, per aver raggiunto il medesimo obiettivo nel 2021, l'importanza di poter contare sul più ampio sostegno per vincere una sfida così affascinante e, pertanto, quindi rivolgo i migliori auguri in vista delle audizioni pubbliche del 20 e 21 marzo prossimi, nel corso delle quali la Giuria decreterà il vincitore. L'Aquila tiferà per Pescina".

Le altre città in finale che gareggiano sono: Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Roccasecca e Spoleto.