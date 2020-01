Cittadinanza a Segre, la senatrice sopravvissuta non potrà essere a Pescara, lettera a sindaco

La senatrice Liliana Segre non sarà a Pescara il prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria, quando le verrà conferita la cittadinanza onoraria, in quanto già impegnata a Milano.

Lo fa sapere, nel corso della presentazione delle varie iniziative previste in città, il sindaco Carlo Masci, il quale sottolinea che la mancata partecipazione della Segre non è in alcun modo dovuta alla polemica che c'era stata nel capoluogo adriatico nei mesi scorsi proprio in riferimento al conferimento della cittadinanza onoraria.

La cittadinanza onoraria era stata proposta, nel giorno della notizia della scorta alla Segre, dal centrosinistra, ma la Lega aveva espresso il suo dissenso, generando una durissima polemica. Il sindaco, nei giorni seguenti, aveva chiarito l'accaduto respingendo ogni iniziativa estemporanea e precisando che la cittadinanza alla senatrice era già prevista nell'ambito di più ampio percorso finalizzato anche a creare il necessario legame con il territorio.

"Mi ha scritto una lettera personale, che verrà letta in occasione delle celebrazioni - afferma il sindaco - in cui sottolinea il piacere di avere questa cittadinanza e si scusa di non poter venire perché impegnata già a Milano in occasione del Giorno della Memoria. La sua lettera, però, ci soddisfa appieno".