Clima estremo nell'Aquilano: Record di freddo a -16 gradi, ma presto spazio all'anticiclone africano

Temperature glaciali si sono abbattute nell'Aquilano, con minime da record registrate in diverse località montane e sull'Altopiano Quarto Santa Chiara. La rete di monitoraggio meteo dell'associazione Caput Frigoris ha segnalato cifre impressionanti, come -16.7°C sull'Altopiano Quarto Santa Chiara a 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti), tra il Monte Pizzalto e il Monte Porrara, e -15.7°C sull'Altopiano delle Cinque Miglia a 1250 metri di quota. Altre stazioni hanno registrato minime come -14.7°C ai Piani di Pezza, -11.9°C a Rocca di Mezzo, -10.8°C a Navelli, e numerose altre cifre sotto zero che hanno colpito la regione.

Nonostante il gelo eccezionale, le prospettive meteo indicano un rapido cambiamento. L'anticiclone africano è pronto a fare il suo ritorno sull'Italia, portando con sé un repentino aumento delle temperature. Si prevede che al Sud possano superare i 20 gradi, con valori fino a 10 gradi al di sopra delle medie stagionali. La svolta climatica sarà accompagnata dalla stabilità atmosferica, con assenza di precipitazioni.

Il contrasto termico tra il freddo intenso appena sperimentato e il ritorno dell'anticiclone africano porterà una marcata variazione nelle condizioni meteorologiche, portando sollievo alle regioni colpite dal gelo. Le previsioni meteo delineano un periodo di stabilità e temperature più miti, segnando la fine temporanea delle temperature estremamente rigide che hanno caratterizzato l'Aquila e le sue zone circostanti.