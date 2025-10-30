Collegamento strategico: nuovo volo da Pescara verso Bucarest lanciato oggi

Lo scalo abruzzese rafforza la sua connettività internazionale con tre frequenze settimanali operate da Airbus A321neo sulla tratta strategica verso la Romania.

Lo Wizz Air e la Saga S.p.A. – gestore del Aeroporto d’Abruzzo – celebrano il via del nuovo collegamento diretto tra Pescara e Bucarest‑Otopeni. Il volo è programmato in tre giornate settimanali, ovvero martedì, giovedì e sabato, servito da moderni aeromobili Airbus A321neo.

Secondo la comunicazione ufficiale, «si tratta di un legame di rilievo per l’Italia centrale» che contestualmente prefigura anche il prossimo lancio della rotta per Iaşi a partire da dicembre: la doppia apertura verso la Romania raddoppia dunque l’offerta di Wizz Air sul mercato abruzzese. Attualmente la compagnia detiene una quota di mercato del 10,7 % nello scalo pescarese. Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati superati i 500 voli e circa 100 000 passeggeri prenotati, in crescita del 77,2 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

«L’avvio della rotta Pescara–Bucarest è stato un momento strategico che conferma il nostro impegno alla connettività dell’Italia centrale», ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. «Bucarest non è solo una meta: è un vero motore economico. Ripristinare questo collegamento è fondamentale per professionisti, studenti e comunità».

Dalla sua parte, Luca Bruni, direttore generale di Saga, ha aggiunto che «lo sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo è sempre più rilevante. I numeri dei passeggeri lo dimostrano: quest’anno supereremo i record precedenti e i vettori già presenti stanno intensificando gli investimenti». In particolare, ha evidenziato come Wizz Air abbia scelto di triplicare la propria operatività per la winter 2025-2026 nello scalo pescarese.

Con l’aggiunta della rotta per Bucarest, Wizz Air ora opera tre linee da Pescara verso due Paesi: alla Romania si aggiunge il collegamento con la capitale albanese Tirana. La tariffa inaugurale è stata annunciata a partire da 19,99 euro. L’aeromobile scelto, l’A321neo, garantisce consumi ridotti e maggiore comfort, rispondendo anche all’obiettivo di sostenibilità ambientale.