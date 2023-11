Colletta Alimentare: 5.000 Volontari pronti a Mobilitarsi in Abruzzo e Molise

Il prossimo sabato 18 novembre sarà una giornata di solidarietà nelle regioni dell'Abruzzo e del Molise, dove un contingente di circa cinquemila volontari si prepara a partecipare alla 27esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. In totale, 425 supermercati saranno coinvolti in quest'importante iniziativa, che mira a coinvolgere la comunità nella raccolta di generi alimentari per coloro che si trovano in difficoltà.

Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus, sottolinea l'importanza di questo gesto semplice ma significativo: "La Colletta Alimentare è un gesto semplice. A testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l'indifferenza, causa vera di tante ingiustizie. Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà".

L'entusiasmo per l'evento è palpabile, con 11.000 supermercati in tutta Italia che hanno aderito all'iniziativa. Oltre 140.000 volontari, riconoscibili grazie alle loro pettorine arancioni, saranno presenti per invitare i clienti all'acquisto di prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e prodotti per l'infanzia. Tutti gli alimenti raccolti saranno successivamente distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare, a sostegno di circa 1.750.000 persone.

I dati Istat evidenziano che in Italia nel 2022 sono 5,6 milioni gli individui che vivono in condizione di assoluto bisogno, registrando una crescita del 9,7%. La Colletta Alimentare si pone come un importante gesto di solidarietà per alleviare questa situazione di disagio sociale.