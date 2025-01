Colpisce tre gattini con fucile modificato: scatta la denuncia a Pineto

Un grave episodio di maltrattamento animale ha scosso la tranquilla cittadina di Pineto, dove un uomo è stato denunciato per il tentato ferimento di tre gattini appartenenti ai vicini di casa. Infastidito dalla loro presenza sulla propria proprietà, ha utilizzato un fucile ad aria compressa modificato, colpendo i piccoli animali con pallini metallici.

I tre felini — Haxsel, Piki e Miki — hanno riportato ferite significative e, dopo essere stati immediatamente portati dal veterinario, si è scoperto che i pallini rimarranno difficilmente rimovibili dai loro corpi. Fortunatamente, le loro condizioni non sono critiche, ma le conseguenze del gesto sono indelebili.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di sequestrare l’arma illegale insieme a diversi proiettili compatibili con quelli utilizzati nell'attacco. Il responsabile ora deve rispondere delle accuse di detenzione abusiva di arma e di tentata uccisione di animali, reati per cui il codice penale prevede severe sanzioni, inclusa la reclusione.

Il maltrattamento di animali è punito dalla legge italiana con pene sempre più severe, e vicende di questo tipo alimentano il dibattito sull'importanza di un'adeguata sensibilizzazione sul rispetto degli animali. Il caso ha suscitato indignazione tra i cittadini, mentre associazioni animaliste locali si sono già mobilitate per monitorare l’evoluzione della vicenda e chiedere giustizia per i tre gattini.

Le autorità ricordano che l’uso di armi non conformi alle norme, anche per scopi apparentemente minori, costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica. Il messaggio che emerge è chiaro: ogni atto di violenza, ancor più se diretto verso esseri indifesi, sarà perseguito con il massimo rigore della legge.