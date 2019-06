Colpito da malore mentre prende servizio muore Assistente capo della penitenziaria di Castrogno

Maurizio Di Mattia,47 anni, assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria, si trovava sul posto di lavoro, mentre si stava cambiando per prendere servizio nel turno delle 7 si è sentito male e con il suo cellulare è riuscito a chiamare il collega che si trovava in servizio nella sala regia del penitenziario. Da lì sono stati quindi allertati il medico del carcere e il 118.

Quando i soccorsi sono arrivati, l’assistente capo era a terra, ancora vivo. Sono quindi iniziati i tentativi di rianimazione con il defibrillatore.

Trasportato in ospedale purtroppo per lui il suo cuore ha cessato di battere. Per i medici la situazione era ormai compromessa.

E’ grandissimo il dolore tra i colleghi e gli amici che ricordano la perdita della moglie e la forza che ha dimostrato per amore della figlia. I funerali si svolgeranno oggi.

A dare la notizia e ad esprimere le proprie condoglianze alla famiglia e al corpo di Polizia penitenziaria per la gravissima perdita è stato il segretario provinciale del Sappe, Giuseppe Pallini.