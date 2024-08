Colpo a Lanciano: Svaligiata la Casa dell'Ex Assessore Marusca Miscia

Una brutta sorpresa ha accolto Marusca Miscia, ex assessore di Lanciano e attuale capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, al rientro a casa dopo una cena con la famiglia. La sua abitazione è stata infatti svaligiata da una banda di ladri che ha utilizzato una mola per aprire la cassaforte, fuggendo con contanti e gioielli.

Il Furto

I malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri, nell’appartamento situato al primo piano di un palazzo in viale Cappuccini a Lanciano. Secondo quanto ricostruito, quattro persone con i volti coperti hanno forzato una finestra per introdursi nell'abitazione. Una volta all'interno, i ladri si sono diretti subito nelle stanze da letto, dove hanno trovato e sventrato la cassaforte, alla ricerca di denaro e preziosi.

L'Allerta

Il furto è avvenuto mentre Miscia, che ha ricoperto la carica di assessore nella giunta del sindaco Pupillo, era a cena fuori con il marito e i figli. Una vicina di casa ha segnalato l'accaduto tramite un messaggio in chat, avvertendo l'ex assessore di alcuni rumori sospetti provenienti dalla sua abitazione. Si trattava probabilmente del suono della mola utilizzata dai ladri per aprire la cassaforte.

La Fuga

I ladri sono poi fuggiti attraverso il balcone, salendo a bordo di un'Audi di colore scuro e portando con sé il bottino prima dell'arrivo dei proprietari e delle forze dell'ordine.

Indagini in Corso

I carabinieri di Lanciano sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare i responsabili del furto. Le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo testimonianze nella speranza di ottenere ulteriori indizi utili alle indagini.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che chiedono maggiori misure di sicurezza per prevenire ulteriori furti.