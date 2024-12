Colpo da 430mila euro a San Giovanni Teatino: banditi spariscono nel nulla

Un assalto audace al portavalori della Battistolli al distributore Ip: i carabinieri indagano mentre la pistola e il giubbotto antiproiettile sono spariti nel nulla.

Un audace assalto ha avuto luogo venerdì scorso a San Giovanni Teatino, quando una banda specializzata ha colpito un furgone portavalori della Battistolli (ex Ivri) in sosta presso la stazione di servizio Ip, situata vicino al centro commerciale Centro d’Abruzzo. Il colpo, dal valore di ben 430mila euro, è stato portato a termine nelle prime ore del mattino, quando il furgone si era fermato per fare rifornimento di carburante.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi erano tre e tutti armati di pistola. L’obiettivo del colpo erano le valigie contenenti una notevole somma di denaro, destinato a essere consegnato in breve tempo a diverse banche abruzzesi. Tuttavia, i criminali non si sono limitati al denaro. Dopo aver preso le tre valigie, hanno anche rubato la pistola della guardia giurata e un giubbotto antiproiettile, che ora potrebbero rappresentare una seria minaccia se utilizzati per altri reati.

Il colpo è stato messo a segno in una zona strategica, facilmente collegata all'asse attrezzato Chieti-Pescara, permettendo ai banditi una fuga rapida e senza tracce. Nonostante l'efficacia dell'azione, i carabinieri hanno avviato un'indagine per cercare di risalire agli autori del colpo. Le indagini sono ancora in corso, ma al momento non sono state trovate tracce dei malviventi.

L’assalto, definito pluriaggravato, sta sollevando un allarme per la sicurezza nella zona, in quanto i criminali non solo sono riusciti a sottrarre una grande somma di denaro, ma hanno anche preso possesso di oggetti potenzialmente pericolosi. L’utilizzo della pistola sottratta potrebbe infatti incrementare il rischio di nuovi crimini, mentre il giubbotto antiproiettile potrebbe essere utilizzato per proteggersi durante eventuali futuri assalti.

Questo episodio segna un preoccupante aumento delle rapine a mano armata in Abruzzo e intensifica la pressione sulle forze dell'ordine, che sono al lavoro per rintracciare i responsabili di questo colpo audace.