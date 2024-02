Colpo di Mercato del NBA L'Aquila, da PEsaro arriva Giovanni Volpe

Alla fondamentale vittoria di domenica al PalaAngeli Prosolidar, che proietta il Nuovo Basket Aquilano al comando del Girone Playout della Conference Centro Italia che partirà domenica 3 marzo, la società del capoluogo aggiunge una importante operazione di mercato conclusa oggi ufficialmente e che porta a L’Aquila uno prospetti più appetiti di questa sessione invernale: l’ala forte Giovanni Volpe.

Il club aquilano ha strappato alla concorrenza, diverse le società in Italia che avevano messo gli occhi su Volpe, un elemento che nelle intenzioni della società potrà fornire un valore aggiunto per affrontare le otto gare dei playout con maggiore impatto, per poter così raggiungere l’obiettivo di inizio campionato: la permanenza a L’Aquila di un torneo così importante e prestigioso come quello di Serie B Interregionale.

Giovanni Volpe, classe 1998 per 1,94 cm, nativo di Pesaro, è cresciuto proprio nella storica società marchigiana della Victoria Libertas ex Scavolini, disputando finali nazionali giovanili e approdando anche nel roster di Serie A, prima di iniziare una carriera seniores che lo ha portato nelle ultime 4 stagioni tra C Gold (Potenza, Trani e Valdarno) e quest’anno in SERIE B Interregionale nella prima fase con il Tigers Romagna Cesena, a giocare sempre con grande intensità e ottime cifre, evidenziando sempre le sue doti di grande agonismo, importanti doti realizzative e spirito di sacrificio al servizio della squadra.

Il ragazzo si unirà già da questo pomeriggio agli allenamenti con la squadra, pronto a sfruttare la settimana di sosta del campionato per affinare la conoscenza dei compagni e gli schemi tattici dello Staff Tecnico capitanato dal coach Federico d’Addio.

Le parole del Presidente Roberto Nardecchia: “Siamo soddisfatti per l’arrivo di Giovanni, un ragazzo che avevamo monitorato anche ad inizio stagione e su cui siamo andati con decisione dopo l’uscita di Patrisio Cicivè, un innesto che restituirà la giusta proporzione tecnico tattica ad un roster già importante di suo, come dimostrato domenica con la grande prestazione offerta dai ragazzi contro il Mondragone. Un acquisto che dimostra, inoltre, la voglia di tutti noi di non lasciare nulla di intentato per donare ai tantissimi appassionati sportivi aquilani la permanenza in città di una Serie così difficile, ma così entusiasmante, come la Serie B Interregionale”

Giovanni Volpe: “Sono molto contento di questa occasione, già dal mio arrivo sono stato accolto al meglio da tutto lo staff, ora abbiamo la settimana di pausa che sfrutterò per potermi integrare al meglio con il gruppo, per poi iniziare la seconda fase e raggiungere l’obbiettivo della permanenza nella categoria”